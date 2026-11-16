『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』シンガポール代表戦に臨むブラジル代表のスターティングメンバーが判明した。

GK

12 ルーカス・ペリ（トリノ／イタリア）

DF

3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

6 ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

13 ヴァンデルソン（モナコ／モナコ）

24 ジョナタン・ジェズス（クルゼイロ）

MF

8 ブルーノ・ギマランイス（アーセナル／イングランド）

18 ジョアン・ゴメス（アストン・ヴィラ／イングランド）

26 ハイアン（ボーンマス／イングランド）

FW

7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）

9 エンドリッキ（レアル・マドリード／スペイン）

11 エステヴァン（チェルシー／イングランド）

日本代表に2-3で敗れ、再び苦杯を喫したブラジル代表には、国内から批判の声が相次いでいる。ブラジルメディア『ESPN』は「アジアカップでも優勝候補とは言えない」と報じ、元ブラジル代表のロマーリオ氏からは「アンチェロッティ、もういい！ 荷物をまとめてさっさと出て行け！」と“退任勧告”を受けるなど、指揮官への風当たりも強まっている。

カルロ・アンチェロッティ監督は会見で自身の仕事ぶりについて「評価としては『十分ではない』と言わざるを得ない。もっとやるべきことがあるし、実際にそうするつもりだ。ここにいられること、代表チームの一員でいられることは大きな喜びだが、改善が必要だ」とコメントし、シンガポール戦での巻き返しを期した。

中2日で迎えるシンガポール戦に向けては、ジョアン・ゴメスやエンドリッキらを含む先発メンバー7名を入れ替える方向で最終調整を進めているという。ブラジルメディア『globo』によると、ガブリエウ・マガリャンイス、ブルーノ・ギマランイス、ヴィニシウス・ジュニオール、エステヴァンの主力4名は引き続き先発に名を連ねる見通しだ。なお、日本戦でレッドカードを受けたハフィーニャは出場停止。同じく退場となったアンチェロッティ監督に代わり、アシスタントコーチのフランチェスコ・マウリ氏が指揮を執る。

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