トーマス・フランク氏のクリスタル・パレス指揮官就任が決定的となったようだ。16日、イギリスメディア『BBC』など複数メディアが一斉に報じている。

『BBC』は「トーマス・フランク氏とクリスタル・パレスは2年半の契約を結ぶ予定で、契約の細部は月曜日（16日）に最終決定される見込み」と報道。また、『スカイスポーツ』も「今後24時間から48時間以内に正式発表される見通し」と伝え、クラブと同氏が基本合意に達したと報じている。

日本代表MF鎌田大地と同DF冨安健洋が所属するクリスタル・パレスは、今夏にRCランスからピエール・サージュ前監督を引き抜き、新シーズンをスタート。しかし、リーグ10試合を消化した段階で、2勝1分け7敗の勝ち点「7」で最下位に低迷。この成績不振を受け、クラブは12日に同指揮官の解任を発表していた。

後任候補には、ショーン・ダイチ氏やオーレ・ヴェルナー氏などが挙げられていたが、トーマス・フランク氏の就任が決定的に。現在53歳の同氏は、2018年から2025年にかけてブレントフォードを率い、着実に成果を残すと、2025－26シーズンからトッテナム・ホットスパーの指揮官へステップアップ。しかし、昨シーズンの途中に解任されていた。