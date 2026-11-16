フェネルバフチェに所属するFWロメル・ルカクが自身の公式インスタグラムを通じて、ベルギー代表からの引退を表明した。

ルカクは16日に自身のインスタグラム（＠romelulukaku）を更新。複数の写真とともに次のような文章を投稿し、ナショナルチームでのキャリアに終止符を打つことを明かしている。

「16年間。この16年間、僕は代表チームのために持てる力のすべてを捧げ、あらゆる感情を経験してきた。素晴らしいチームメイトとともにプレーできたことに心から感謝している。彼ら全員に『ありがとう』と伝えたい。また、僕のことを信じ、チームのために力を引き出してくれたコーチ陣にも感謝している。本当に素晴らしい旅路だったし、その一瞬一瞬を心から楽しむことができた」

「ファンのみんな、チームを支えてくれてありがとう。4度のワールドカップ、そして3度のEUROで国を代表して戦えたことを誇りに思う。それらの瞬間を僕は決して忘れない。ここで代表を退くという決断に悔いはない。最高の時間だった。とても楽しかったし、感謝の気持ちでいっぱいだ。ありがとう」

現在33歳のルカクは2010年3月、16歳9カ月18日という史上3番目の若さでA代表デビューを飾った。国際Aマッチ通算135試合で積み上げた94ゴールはベルギー代表の最多記録。エデン・アザール氏やケヴィン・デ・ブライネ、ティボー・クルトワらを擁する黄金世代の一員としてチームを牽引し続け、FIFAワールドカップロシア2018ではベスト4進出と3位入賞に大きく貢献した。

今夏のFIFAワールドカップ2026では全6試合に出場し3ゴール1アシストをマーク。今月のインターナショナルマッチウィークでもメンバーに名を連ねていたが、2試合とも出場せず、先月行われたフランス代表戦がラストマッチとなった。

【投稿】ルカクがベルギー代表引退を表明