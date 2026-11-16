バジャドリードに加入したMF伊藤涼太郎が新天地デビューを果たした。

現地時間14日にラ・リーガ ハイパーモーション（スペイン2部）第14節が行われ、バジャドリードはホームでカステリョンと対戦。チームは0－1で敗戦を喫したものの、伊藤は0－1のビハインドで迎えた71分から途中出場し、新天地での公式戦初出場を飾った。

現在28歳の伊藤は、これまでに浦和レッズや水戸ホーリーホック、大分トリニータ、アルビレックス新潟、シント・トロイデン（STVV）でプレー。2025－26シーズン限りで契約満了に伴いSTVVを退団すると、今夏の移籍市場ではブラックバーンへの移籍も取り沙汰されたなか、9月29日にバジャドリードへの加入が正式発表されていた。

加入後はコンディション調整が続いたこともありベンチ外の日々が続いていたが、今月8日に行われた第13節で初めてメンバー入りを果たすと、続く第14節でついにピッチに立った。バジャドリードのクラブ公式サイトは伊藤のプレーについて、「才能あふれる攻撃的選手はチームメイトとの連携を試み、有望な兆候を見せた」と上々のデビュー戦を振り返っている。

バジャドリードは14試合が消化したリーグ戦で勝ち点「18」の現在12位。次節は22日にセルタB戦を控えている。