バイエルンに所属するコロンビア代表FWルイス・ディアスが復帰に迫っているようだ。15日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

加入初年度となった昨シーズン、公式戦51試合で26ゴール23アシストを記録し、ブンデスリーガ連覇を含む国内3冠達成の原動力となったL・ディアス。今シーズンも開幕から公式戦11試合で5ゴール1アシストと結果を残していたが、10月下旬に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節アーセナル戦で負傷交代し、現在に至るまで離脱を余儀なくされている。

報道によると、左ハムストリングの筋線維に軽度の断裂を負ったL・ディアスは順調に回復しており、すでにチームトレーニングに部分合流しているとのこと。インターナショナルマッチウィーク明け初戦となる現地時間20日のブンデスリーガ第10節ケルン戦でのメンバー入りは現実的ではないが、今月中に復帰を果たす可能性が高いようだ。バイエルンはケルン戦を終えると、月末までのCLリール戦、そしてハンブルガーSV戦を控えている。

一方、カナダ代表DFアルフォンソ・デイヴィスの状態がバイエルンにとって新たな懸念材料となっている模様。同選手は現地時間14日に行われたCONCACAFネーションズリーグのグアテマラ代表戦に先発出場したものの、開始からわずか9分で交代。ドイツ紙『ビルト』によると、筋肉系のケガをおった可能性があり、今後はMRI検査を受ける予定となっているようだ。

昨シーズン度重なる負傷に悩まされたA・デイヴィス。今シーズンはここまで公式戦15試合で3ゴール5アシストをマークし、アタッカーに離脱者が続出する中で左ウイング（WG）としてもプレーしていた。