







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手について、王貞治氏が二刀流ではなく、打撃に専念するべきだとの考えを示した。今季は投打の二刀流でスタートしたものの、故障によって後半戦に大きく失速しており、来季の起用法が改めて注目されている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が11月13日（日本時間14日）に言及した。



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大谷は今季、開幕から二刀流でプレーし、前半戦は投手として85回2/3を投じて防御率1.79と、サイ・ヤング賞級の成績を残した。打撃でも前半戦は打率.293、OPS.953、本塁打22を記録し、MVP争いの中心にいるような姿を見せていた。



しかし、膝の故障によって投手としてはシーズン途中で離脱。さらに上腕二頭筋の故障も明らかになり、オールスター以降は打率.245、本塁打8と成績を落とした。



その中で王氏は、大谷について「個人的には打者一本に絞って、どこまでいけるか挑戦してほしい」と語った。



王氏のこの発言を受けて、スモールソン氏は「大谷は今季序盤、二刀流をこなすことを好むと述べていた。もし来季も怪我に悩まされることになれば、彼のような不可欠な打者を守るために、球団がどこまで手を尽くすのか、検討する価値はあるだろう」と言及した。



今季はシーズンを通して二刀流を続けられると思えた大谷だったが、やはりその負担は大きく故障に苦しんでしまった。この状況を繰り返すのであれば、王氏が語るように打者に専念することを考え始めてもいいのかもしれない。











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