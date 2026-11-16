退職後、自由な時間が増えたものの、「今日は何をしよう」と持て余すことはありませんか。寒い季節は外出も減り、誰とも話さないまま夕方になって、ふと孤独を感じる日もあるでしょう。

趣味を始めようにも、道具代や月謝が気になる。そんなときは、家にあるものや身近な情報を使って、日常に小さな楽しみをつくってみませんか。今回は、少ない出費で楽しめる3つの過ごし方をご紹介します。

◆一文字ずつ書く時間を楽しむ「写経」

写経は、仏教の経典を一文字ずつ書き写すことです。お寺で体験できるほか、自宅でも取り組めます。一般的には、276文字とされる般若心経（はんにゃしんぎょう）を写します。筆で丁寧に書くと、1時間ほどかかります。

必要なものは、ペン、お手本、写経用紙の3つです。お手本は、図書館で写経の本を借りれば用意できます。文字を目で追い、形を確かめながら手を動かしていると、普段とは違う時間の流れを感じるかもしれません。

字の上手下手を気にするより、「今日はこの文字を丁寧に書いてみよう」と、一文字に目を向けてみましょう。お経の言葉が気になったら、その意味を調べてみるのも面白そうです。書くことを入り口に、仏教や歴史への関心が広がることもあるでしょう。

書きためた写経は、お寺に納める「納経」もできます。納経料や志納金が必要で、目安は1000～2000円ほどですが、お寺によって異なります。菩提寺や近所のお寺のほか、いつか旅行を兼ねて、有名なお寺に納めに行くことを目標にしてみるのも楽しみが広がりそうです。

◆お経を声に出して読んでみる

家で一人で過ごしていると、テレビの音は聞いていても、自分ではほとんど声を出していない日もあります。そんなとき、短いお経を声に出して読んでみるのはいかがでしょうか。

筆者の身近には、100歳を超えても元気な方がいます。その方々は、お経を読むことを日課にしています。朝と夕方など、時間を決めて読むのだそうです。毎日同じ時間に声を出すことで、暮らしにリズムが生まれるのかもしれません。

始めるなら、自宅の宗派で親しまれているお経や、子どものころに家族が唱えていたものなど、なじみのあるものから選ぶと、記憶と結び付いた時間にもなります。初めてなら、読み仮名や意味の解説が付いた本を図書館で探してみましょう。文字だけでは読み方が分からない場合は、お寺などが公開している読経の音声や動画を参考にする方法もあります。独特の節回しや言葉の響きを聞き、少しずつ声を重ねてみると、読む楽しみが生まれます。

朝、カーテンを開けた後や、夕方のひと息に。時間を決めて声を出す習慣があると、一日の区切りにもなるでしょう。懐かしい家族の声や、昔訪れたお寺を思い出すきっかけにもなりそうです。

お経になじみがなければ、好きな詩や短い文章を音読するのもよいでしょう。

◆懸賞への応募や、公募に作品を出す楽しみを見つける

懸賞には、「当たったら何をしよう」と想像しながら、結果を待つ楽しみがあります。『懸賞生活』などの情報サイトで、気になる賞品を探してみましょう。商品の購入が条件になっていないものや、普段の買い物のレシートで応募できるものを選ぶと、出費を抑えて楽しめます。

自分で考えたり、何かを作ったりすることが好きなら、公募も面白そうです。『Koubo』には、川柳や俳句、エッセイ、写真、ネーミングなど、さまざまな募集情報が掲載されています。

日常の出来事を川柳にしたり、散歩中に撮った写真を選んだり、家族との思い出を文章にしたり。「このテーマなら何を書こう」と考えると、いつもの暮らしにも題材が見つかります。作品を仕上げて誰かに届けること自体が、張り合いにもなるでしょう。

応募料や郵送料、締め切り、作品の利用条件などは、主催者の募集要項で確認しましょう。応募した記録を手帳に残しておけば、結果発表を待つ楽しみも生まれます。

◆一人の時間の小さな楽しみ

写経で文字を書き、お経の響きを味わい、懸賞の結果を楽しみに待つ。どれも、大きな予定がない日に自宅で気軽に取り組めます。

「今日は昨日より丁寧に書けた」「気になる賞品を見つけた」。そんな出来事があると、毎日をいきいき過ごせますし、家族や友人に話す話題にもなるでしょう。

老後の日課を探すことは、自分が面白いと感じるものを見つけることでもあります。お金をかけず、無理のないペースで楽しめることを、冬の暮らしに加えてみましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）