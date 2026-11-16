“名門再建”には、一時代を築いた名将の助言も必要なのかもしれない。

プレミアリーグ開幕から10試合でわずか1勝と苦戦が続き、降格圏の18位でインターナショナルマッチウィークを迎えたマンチェスター・ユナイテッド。現地時間12日にはマイケル・キャリック監督の解任に踏み切り、後任としてアメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督を引き抜いた。

インターナショナルマッチウィーク明けの初戦は現地時間22日に控えるリヴァプールとのアウェイゲーム。要塞とも称される『アンフィールド』での初陣に向けて、急ピッチでの準備が求められるポチェッティーノ監督だが、とある人物と言葉を交わすための時間を作りたいと考えているようだ。

その人物とはサー・アレックス・ファーガソン氏。1986年11月にマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任すると、2013年夏の退任まで約27年間にも及ぶ長期政権を築き、プレミアリーグを13度、チャンピオンズリーグ（CL）を2度制覇するなど数々の栄光をもたらした。同氏の退任から13年、暫定を含めるとここまで11名がトップチームの指揮を執るなど、クラブは混乱に陥っている。

ポチェッティーノ監督はプレミアリーグでの対戦経験もあるファーガソン氏について「サー・アレックス・ファーガソンは監督として、指導者として、そして一人の人間として、私が尊敬するすべての要素を体現している人物だ。彼の価値観は私自身の価値観とも重なる部分があり、本当に尊敬しているんだ」とコメント。そのうえで、「火曜日以降には話すチャンスがあるだろう。もっとも、非常に過酷なスケジュールなので、時間を見つけられるかどうかだが。もし話せる機会があるなら、もちろんそうするつもりだ」と強調している。