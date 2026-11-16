『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』パラグアイ代表戦に向けた日本代表の練習は中止となった。

この日は16時頃から雷雨が続き、17時半頃に練習中止が決定。森保一監督は「どう見てもすぐに天候が変わる感じでもないですし、今日練習をやるのは難しいかなと。取りやめて、違う方向でコンディション作りした方がベストかなと思ったので、切り替えてやります」と報道陣の前に姿を見せ説明した。選手・スタッフは練習場入りしていたが、引き上げて室内ジムでの調整に切り替えた。

中2日で迎えるパラグアイ戦に向け、練習は15日の一回のみとなったが「ミーティングもしっかりとやれています。ピッチ上での練習もそうですけど、コミュニケーションを取っていて、基本的には予定としてスタメンは伝えているので、しっかりといい準備ができると思います」と自信を示す。「ブラジル戦に先発した選手、長い時間プレーした選手に関して言うと、48時間はあまり上げないというのは、コンディション作りとしては今日休みになっていいのかなと。選手たちも『今できることをしっかりやって、明日の試合につなげよう』と言ってくれました。自然現象には勝てないので、今できることをいつものようにしっかりやっていきたい」と見据えた。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

【ゴール動画】日本vsブラジル