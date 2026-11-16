







大谷翔平 最新情報

トロント・ブルージェイズは今季、新加入の岡本和真内野手が打線の中軸として大きなインパクトを残した。その同選手の活躍も影響してか、球団フロントは今オフ、阪神タイガースからポスティングされている佐藤輝明外野手の獲得に関心を示しているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「ジアスレチックのミッチ・バノン記者によると、ブルージェイズは佐藤に関心を示している、少なくとも7球団の内の1つだという」、「個人的には、彼の獲得というアイデアは非常に魅力的だと感じている。特に、ブルージェイズ打線に安定した得点力をもたらす可能性がある点が大きい。チームは今季、162試合制で行われた過去20シーズンの中で、本塁打数と得点数がともに最少に終わったからだ」と言及。



続けて、「こうした最近の深刻な課題はいずれも、ブルージェイズが今オフ早急に解決しなければならないものだ。そして、まさにそうした事情があるからこそ、佐藤はFA市場における補強候補の選択肢として際立っている」と記している。



移籍実現で岡本とタッグ結成となれば大きな話題になることは間違いないが、今後の展開にも要注目だ。











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