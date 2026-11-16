Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架の願いが現実に!?「2個あるとうれしい。」雪見だいふく愛から生まれたアンバサダー就任を報告

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月2日（月）の放送では、ロッテ「雪見だいふく」の新アンバサダーに就任した藤澤が、番組内でリスナーへうれしい報告を届けました。（※11月3日にキービジュアルやインタビューが正式公開され、昨年の番組内での発言から生まれた「2個あるとうれしい。」がキャッチコピーに採用されました）藤澤：超、最新の「僕たちの今」なんですけれども……！ 僕が先日イベントに出演させていただきました、「雪見だいふく」のアンバサダーに決定しましたー！ 嬉しい〜！

本日は #藤澤涼架 が「#雪見だいふくみんなでお月見会 」のオープニングステージにスペシャルゲストとして登壇させていただきました🐰🎑 ⁡ イベントにご参加いただいた皆様ありがとうございました✨ ⁡ 涼ちゃんの雪見だいふく愛が皆さんに届いていたら嬉しいです☺️ ⁡ そして、新商品「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」も、ぜひお手に取って召し上がってみてください🍨 ⁡ #MrsGREENAPPLE #藤澤涼架

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 25, 2026去年、「ミセスLOCKS!」で「雪見だいふく」の話をしたことがあったんですよ！ それを「雪見だいふく」さんサイドが聴いてくださっていたみたいで、このたびアンバサダーのお話をいただきました！ 嬉しいでございます！ 本当にありがとうございます！

／ Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架さんが 雪見だいふくアンバサダーに就任しました🍏🐰 ＼ 「2個あるとうれしい。」 そう話してくださった藤澤さんと一緒に、 発売45周年の雪見だいふくの情報をお届けします⚪️⚪️ これからどうぞよろしくお願いします🤍 https://t.co/W0cXVRSiLg

— ロッテ 雪見だいふく (@yukimi_lotte) November 2, 2026詳細だったりとか、この後の発表をぜひお楽しみに！

╭━━━━━━━╮ 本日新発売！🍓 ╰━━ｖ━━━━╯ 雪見だいふくPREMIUM 「白いショコラとあまおう苺のご褒美」 アンバサダーの藤澤涼架さん（Mrs. GREEN APPLE）に、 ひと足先に食べていただきました🍏🐰 藤澤さんの感想は、ぜひ動画でご覧ください⚪️⚪️ https://t.co/T8EVUwAexa

— ロッテ 雪見だいふく (@yukimi_lotte) November 8, 2026＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info