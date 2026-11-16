今日の運勢 11月17日（火）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月17日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月17日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？苦手なことや難しい課題に向き合うときは、完璧を目指すよりも、できることから取り組んでみましょう。以前は避けていたことに挑戦したり、得意なことを生かして誰かの役に立ったりするのもおすすめです。内に秘めた可能性を信じ、前向きな行動を積み重ねることが、運気を高め、新しいチャンスを引き寄せる力となるでしょう。人との穏やかな関係を取り戻すきっかけが訪れそうです。過去の出来事にこだわるよりも、これからどんな関係を築いていきたいのかに目を向けてみましょう。お互いの気持ちを尊重する姿勢が信頼を育て、新しいご縁や嬉しい展開を引き寄せる力となっていきそうです。心の落ち着きや思いやりが魅力となり、人との信頼関係が深まりそうです。大切な人へ日頃の感謝を伝えることが、愛情運を高める開運行動となるでしょう。気持ちが揺れる場面でも、落ち着いて言葉を選ぶことで良い方向へ進めそうです。温かなご縁や嬉しい出来事を引き寄せる力となっていくでしょう。自分自身と向き合う時間が、これからの運気を高める大切な鍵となりそうです。周囲の意見や目先の出来事にとらわれず、これまでの経験から得た知恵や学びを振り返ってみましょう。一人で落ち着ける場所を訪れたり、以前から興味のあった本を読んだりすることで、今の自分に必要な気づきが得られそうです。これまで願っていたことが実を結び、喜びや満足感が得られそうです。努力してきたことに嬉しい成果が現れたり、思いがけない幸運に恵まれたりするかもしれません。自分へのご褒美に好きな食事を楽しんだり、以前から欲しかったものを手に入れたりすることも開運行動となるでしょう。これまで磨いてきた才能や努力が認められ、周囲との協力によって大きな成果へとつながっていくでしょう。得意分野を持つ人と力を合わせることで、新しい可能性が広がっていきそうです。仕事や趣味で積極的に意見を交換し、自分の強みを生かしながら、周囲の良さも取り入れることで、さらに成長できるかも。本当に挑戦したいことを見極めてみましょう。気になっていた体験教室に参加したり、身近な人の挑戦から刺激を受けたりすることで、思いがけない発見がありそうです。好奇心を大切にしながら着実に行動することで、新しいチャンスや可能性が広がっていきそうです。迷いや不安が晴れ、物事の本質を見極める力が高まるタイミングです。これまで答えが出なかった問題にも解決の糸口が見つかり、新しい決断を下すチャンスが訪れそうです。冷静な判断力と明確な意思を大切にすることが、停滞していた状況を切り開き、望む未来へ進む力となっていくでしょう。今の自分にとって本当に大切なことを優先してみましょう。負担になっている役割を周囲と分担したり、予定を調整して好きなことに取り組む時間を増やしたりするのもおすすめです。これまで頑張ってきた自分を認めることで、気持ちにも前向きな変化が生まれそうです。苦しかった状況に終わりが見え始め、再び希望を取り戻していけるタイミングです。これまでの経験を通して得た強さや学びが、これからの未来を支える力となっていくでしょう。気になっていた場所へ出かけたり、しばらく離れていた趣味を再開したりすることで、新しい楽しみや前向きな気持ちが生まれそうです。何となく続けてきた習慣や、負担を感じていた関係を見直すことで、本当に大切にしたいものが見えてきそうです。気が進まない誘いを断ったり、スマートフォンから離れて好きなことに集中する時間を作ったりするのもおすすめです。自分の意思で選択する機会を増やすことが、運気を整える鍵となるでしょう。気になっていたことを詳しく調べたり、普段とは違う考え方に触れたりすることで、思いがけない発見がありそうです。興味のある分野の講演を聞いたり、身近な人と意見を交換したりすることが開運行動となるでしょう。周囲の変化にも目を向け、得た情報を自分なりに活用することで、新しいチャンスをつかめそうです。これまで大切にしてきたものを見つめ直し、新しい幸せを探すための転換期が訪れています。慣れ親しんだ環境や習慣に物足りなさを感じたときは、今の自分が本当に求めているものに目を向けてみましょう。以前から興味のあった場所を訪れたり、これまでとは違う人との交流を楽しんだりすることで、新しい発見がありそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボウルヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/