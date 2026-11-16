40年前の「未来の車」。ポルシェ本社で約8年かけてレストアした959を間近で見る｜Octane名車研究

歴史的名車の実車を前に、その車に関わる人の話を直接聞くことができるオクタン読者限定の好評イベント「Octane 名車研究」。今回はポルシェ・エクスペリエンスセンター東京のコミュニティイベント「Night Mission」との共同開催として、今年デビュー40周年を迎えた「ポルシェ959」をテーマに開催された。

【画像】ポルシェが投げかけた、911の未来への処方箋、959（写真12点）

1980年代半ばのスーパーカーは、今よりずっと不器用で、だからこそ魅力的だったように思う。乗り手はテクニシャンであると同時に、忍耐強くなければなかった。そこへポルシェは、まるで時計の針を何十年も先へ進めてしまったかのような一台をデビューさせる。

今回のテーマ、959である。

未来の911へと導く

見た目は確かに911の延長にあった。けれどもその中身はほとんどすべての領域における実験に満ちたモデル。しかもそれらは911という名車を未来へ残すために欠かせぬ処方箋でもあった。

モダン911にとっての恩人が孤高のエンジニア、ヘルムート・ボットである。見習いからヴァイザッハのトップへと上り詰めた、生粋の現場技術者だ。

彼は RRの 911を、ただ単にユニークだから残すべきだ、とは考えていなかった。トラクション、荷重移動、姿勢変化など、911が抱えていた独特の癖は、扱い方さえ見つけることができれば、他のどのスポーツカーにもない味になる。ボットは911の明るい未来を創造してみせたと言っていい。

彼は通勤に使っていた赤い911を4WDに改造した。そして新CEOのピーター・シュッツ（911の継続に懐疑的）を助手席に座らせる。リアには相変わらずフラット６の鼓動があった。なのに、四輪が路面をつかみ、その挙動は落ち着きがあって、新しいライド感に満ちていた。分厚い企画書より、山道を数分走るほうが早いこともあるものだ。

おりもおり、グループ Bという格好の実験舞台があった。ケブラーを含む複合素材のボディから、レーシングエンジンの血を引く水平対向6気筒ツインターボ、空冷クランクケースに水冷ヘッドという凝った構成、PSKと呼ばれる電子制御式4WD、可変ダンパー、可変車高、マグネシウムホイール、ランフラットタイヤ、空気圧監視システムまで、何から何まで最先端でまとめ上げてみせた。1980年代の市販車にそこまでやる必要があったのだろうか。普通なら、そう考えるだろう。ポルシェはやった。やるほかなかった。そこまでしなければ911に未来はなかったのだから。

ポルシェは959で実現した技術を、後世の911へ少しずつ分け与えていく。最初の分かりやすい例が 964カレラ 4だった。959ほど複雑ではないにせよ、RRの911に本格的なAWDを与えたという意味は甚大だ。悪い癖を消すのではなく、機械と制御で良性に変える。第 1世代の4WDは安定を得るためのものだった。軽くない。洗練されきってもいない。がしかし、RRベースの911が高出力と安定性を同時に手に入れた瞬間であった。

次の993から997前期にかけて、ポルシェは少し肩の力を抜いてみせた。ビスカスカップリング式の、より軽く、よりシンプルな 4WDを採用したのだ。おそらくは959に被せたハイテクの鎧を、そのまま911へ着せるわけにはいかなかったからだろう。それに911には、後ろから押される独特の感覚も必要だった。普段はリアが主役。必要なときだけフロントが仕事をする。その控えめな援助が、911らしさをキープせしめた。

997後期から 991にかけての PTMとなると、話はもう少し知的になる。滑ってから前輪へ駆動力を送るのではなく、滑る前に予測した。スロットル、舵角、車速、ヨーレート。車の合図を感知しつつ、どのタイヤをどれだけ仕事させるかを決めていく。四輪駆動の役割が、保険から戦略へと変わった。結果、雨の日の安心だけではなく、コーナーの立ち上がりでドライバーがもうひと踏みできるという心理的な余裕まで提供できるようになった。

992になると4WDはもはや、RRピューリタンにとっても後ろめたい装備ではなくなっていた。911らしさを薄めるものではなく、高出力化においてむしろ広げるツールになった。ある場面ではFRのように鼻先が入り、また別の場面ではRRらしく後輪が路面を蹴る。昔なら矛盾に思えたことを、現代の911は平然とやってのける。そこには959から続く、全天候型ハイパフォーマンスという考え方が息づいていた。

名車研究の当日、私はポルシェ959というモデルの歴史的な意味について、以上のような話をかいつまんで披露した。現代の911が最高だと思う人は、ボットと959だけには足を向けて寝ることはできない。もちろん、私のような自動車ライターもまた感謝しなければならない。イベント当日は雨だった。ポルシェジャパンの厚意で最新の911ターボSでPEC東京のコースを走り込んだのだが、なんの不安もなくテストすることができた。その全てが959から始まったと言っても過言ではない。911のオリジンはもちろん 901だけれど、モダン911のオリジンは 959であると言っても過言ではないだろう。

ポルシェ本社でレストアした959

この日、展示されたガンメタリックの959は、ランボルギーニ・ミウラやBMW M1、マクラーレンMP4-12Cといった時代を代表するスポーツカーを年代ごとにコレクションし、しかもどの個体もサーキットでガンガン走らせているという富田栄造氏が所有する個体だった。当日、実物を間近で見た参加者なら同意していただけると思うが、パッと見ただけで素晴らしいコンディションに保たれていることがわかる個体であった。

もちろん手に入れてから何も手をつけずにここまでのコンディションを保てるはずもない。氏はなんとポルシェ本社にレストレーションを依頼し、8年近くをかけてここまでのレベルに仕上げたものだった。それでもまた気になるところがあるらしく、このイベントと展示期間が終わった後は、今一度、ドイツへ送ることになるらしい。

冒頭にも記した通り、生産モデルとはいえほとんど実験車両、プロトタイプのような存在であるがゆえの苦労である。

私も何度かステアリングを握ったことがある。イベントの際にも959の乗り味に関する質問があった。想像がつかないのだ。930時代の911にAWDを筆頭としたありとあらゆる最新技術を詰め込んだ、というイメージから想像できる乗り味はというと、どこかグランドツーリングカー的な高性能マシンであるだろう。そして 911とはまるで異なる乗り味を想像されるに違いない。

けれども、それじゃボットが粘った甲斐がないというものだ。911という個性を残すために選んだ道である。”らしさ”が消え失せてしまったら、元も子もない。果たして959の乗り味は、徹頭徹尾、911であった。ワインディングロードを攻め込めば、ボディサイズなど全く気にならなくなる。劇的なハンドリングマシンであると同時に、安楽なグランドツーリングカーでもあった。

959は、未来からやってきた911である。水冷化の予告から空力への執着、電子制御でリアエンジンの癖を欠点ではなく武器に変える発想まで。現在の992にも959で試された思想が確かに受け継がれている。

ただサーキットで速く走りたいだけなら、答えはもっとシンプルだったことだろう。GT3がそうであるように、軽くして、強力なエンジンを積み、派手な空力デバイスで車体を押さえ込んで、あとは乗り手の運とテクに任せればいい。

959が選んだ道は違う。雨の日も、雪の日も、長距離ドライブのあとでも、速さがきちんとドライバーの手のうちにあることを目指した。デイリースーパーカーという、考えてみればずいぶん面倒な理想を、本気で成立させようとして実現した。ヘルムート・ボットとヴァイザッハの技術者たちは、そのために会社の体力まで使ってしまったのだ。

いささか過剰ではあった。コストも高すぎた。会社が危うくなった。けれど、その危うさがなければ、今日の911はなく、やはりポルシェという会社も今の姿ではなかったことだろう。959は、ポルシェが未来へ投げた少々重い石であった。その波紋は、いまもまだ消えずにシュトゥットガルトから世界へ広がっている。

文：西川 淳 写真：柳田由人

Words: Jun NISHIKAWA Photography: Yoshito YANAGIDA

協力：ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京

https://porsche-experiencecenter-tokyo.jp/