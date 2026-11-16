11月8日（日）、神奈川県綾瀬市内の小学校で「第3回ノーサイドカップ」が開催された。野球の試合だけでなく、綱引きやホームラン競争なども行う、いわば「野球運動会」だ。100人を超える子どもたちが参加したこの大会には、少年野球の原点ともいえる光景が広がっていた。

この大会に参加したのは、横浜青葉NEXUS、綾瀬フリースタイルスポーツクラブ、逗子オーシャンズ、伊勢原エレファンツの4チーム。いずれも神奈川県で活動する連盟未加入のチームで、勝敗よりも子どもたちの成長や野球を楽しむことを大切にしている。

＜ホームランの喜びを、すべての子どもに＞

校庭の中央には、低学年と高学年の試合会場を隔てるように、子どもたちの背丈よりも高いフェンスが設置されていた。これは前日から綾瀬フリースタイルスポーツクラブの保護者などが中心となって設置した、お手製のもの。

「ネットはアマゾンで買って見よう見まねで作ってみました。僕たちは『グリーンモンスター』と呼んでいます（笑）」（同クラブの五十公野大輔代表）。

ホームラン競争では、55メートル先にあるこのフェンス越えを目指し、各チームを代表した「飛距離自慢」たちが10スイングで何本のホームランを打てるかを競った。打球がフェンスを越える度に、打球を追う選手や見守る保護者たちから大歓声がわきおこった。

この「グリーンモンスター」はもちろん試合でも活用され、高学年の試合では実際に豪快なアーチも数本飛び出した。

だが、柵越えホームランをより多く体験していたのは、低学年の子どもたちのほうだった。校庭の反対側で低学年の子どもたちはＴボールの試合を行っていたが、約40メートル先の「グリーンモンスター」を次々と打球が越えていた。それは、反発力が高く、飛距離の出やすいボールを使用していたからだ。そのお陰もあって、多くの子たちが「歓声を浴びながらダイヤモンドを回る」という、野球ならではの快感を味わうことができた。

「やっぱりスタンドインのホームランを子どもたちに体験してほしいですからね」

この大会の発起人でもある、青葉NEXUSの佐藤慶太代表はそう話す。

ホームランを打つ喜びを、できるだけ多くの子どもたちに味わってほしい。「グリーンモンスター」の設置は、そんな思いから生まれた工夫なのだろう。

＜監督も審判も、主役は子どもたち＞

高学年の試合は、一方的な試合展開になることを防ぐために攻撃時間に制限を設け、守備位置の変更や選手交代は何度でも自由にOKという独自ルールで行われた。

だが通常といちばん異なったのは、次の3点だ。

・大会を通じて全員を試合に起用する

・スタメンや選手交代も、すべて子どもたち自身で決める

・審判も子どもたち自身が務める

子どもたち自身で考え、判断し、行動することが求められる大会でもあった。

「上手くいかなかったこともあったようです。それも含めて、子どもたちには良い経験になったのではないかなと思います」（佐藤代表）

試合を見ていると、状況判断を誤ったり、カバーリングなどのやるべきことができていなかったり、そういう場面も何度か見受けられた。大会によっては、ベンチから大きな声で指示が飛んでいてもおかしくない場面だ。だがこの日の試合では、そういった光景はあまり見られなかった。

試合後に、伊勢原エレファンツの瀬尾博監督はこう話した。

「言いたい気持ちは我慢しています。うちは子どもの主体性を大切にしていますから、こちらが正解を言うのではなく、（時間はかかっても）子どもたちが気付くまで待つ、という感じでしょうか」

「そこは大人がちゃんと教えないとダメだろ」という声もあるだろう。もちろん、野球の技術やルールを教えることも指導者の大切な役割だ。ただ、「もっとこうしろ」「この場面ではこうだろ」と大人が先回りして言ってしまうと、子どもが自分で考えて、失敗して、そこから学ぶ機会まで、大人が奪ってしまうことにもなりかねない。

勝利を目指すことと、子どもたちが自分で考える機会を大切にすることは、決して相反するものではない。大人が少しだけ口を出すのを我慢することで、子どもたちに見えてくるものもあるのではないだろうか。

＜「子どもたちに野球をかえす＞

イベントの終わりに、佐藤代表にこの日を振り返ってもらっているとき、「子どもたちに野球をかえす」という言葉があった。

この言葉から筆者は、昨年亡くなった元東北高校野球部監督の佐藤洋さんを思い出した。

佐藤さんは少年野球の上達を急ぎすぎる、詰め込み式の指導方法に危機感を抱き、約20年前に「NPO法人日本少年野球研究所」を設立。少年野球の在り方、指導者のあるべき姿などを、いち早く問題提起していた。東北高校でも「子どもに野球をかえす」をスローガンに指導していた。

筆者もこれまで何度も取材し、少年野球の在り方について多くの話を伺ってきた。東北高校の監督に就任してからも、佐藤さんを慕う野球関係者らが集まるZoomで、「子どもに野球をかえす」ことの必要性を説き続けていた。

「佐藤さんが見たかったのはこういう光景だったんじゃないかな……」

この日の子どもたちの姿を見て、そんなことを思った。

（取材・写真：永松欣也）