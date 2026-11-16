ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、2－3で敗れた日本代表戦を振り返った。

ブラジル代表は現地時間14日に行われた『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』で日本代表と対戦した。19分までに久保建英と中村敬斗のゴールで2点を先行された後、ヴィニシウスの2つのゴラッソで試合を振り出しに戻したが、後半アディショナルタイムに坂元達裕に代表初ゴールとなる決勝点を献上。2－3で敗れ、FIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを許した。

歴史的初勝利を献上した昨年10月に続き、再び日本代表に敗れたブラジル代表。国内では批判が噴出しており、“レジェンド”であるロマーリオ氏は「アンチェロッティ、もういい！ 荷物をまとめてさっさと出て行け！」と自身の思いを吐露した上で、「あなたの実績に異論を唱える者などいない。間違いなく、あなたは世界サッカー史で最も偉大な監督の一人だ。だが、あくまでそれはクラブレベルの話だ。ブラジル代表では、今のところ、あなたのその実力をまったく発揮できていない。もう我慢の限界だ」と続けていた。

セレソンOBからの辛辣な声について「それは表現の自由であり、民主主義国家においては誰もが意見も持つ権利がある。ロマーリオは意見を言ったに過ぎない。正しいこともあれば、間違っていることもあり、単なる戯言かもしれないが、人は誰でもそうしたことを口にする権利がある。実際のところ、彼はよく喋るが、それも権利だからね」とコメントしたアンチェロッティ監督。その上で、日本代表戦の敗戦を受けて、さらなる成長が必要との認識を強調している。

「これは新たなプロジェクトであり、我々が取り組んでいる内容には満足しているが、評価としては『十分ではない』と言わざるを得ない。もっとやるべきことがあるし、実際にそうするつもりだ。ここにいられること、代表チームの一員でいられることは大きな喜びだが、改善が必要だ。チームが再び競争力を持てるよう、もっと努力しなければならない。長い間、競争力を欠いた状態が続いている。世界で最も競争力があるチームになれるよう、私は力を尽くしていきたい」

なお、アンチェロッティ監督は日本代表戦での退場処分により、17日のシンガポール戦ではベンチ入り不可。そのため、アシスタントコーチのフランチェスコ・マウリ氏が代わりに指揮を執る。