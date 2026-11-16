『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』パラグアイ代表戦に向けた日本代表の練習は中止となった。

現地時間17時〜“森保ジャパン”最後の練習が予定されていたが、16時頃から断続的に雷雨が続き、選手・スタッフたちは練習場で待機が続いていた。落雷が多いシンガポールでは、スタジアムに落雷警報システムが設置されており、危険を示すランプが点灯すると一時的でもピッチ上に出ることができない。16時頃からランプは回り続け、17時半頃に練習中止が決定した。

報道陣の前に姿を見せた森保監督は「ここから多分まだ1時間はできないので、ピッチ上のトレーニングはやりません。選手たちはジムでトレーニングをします」と説明。「ケガのリスク等々を考えてもやらない方がいいかなという判断をしました」と続けた。「今までやってきたこともありますし、昨日もしっかりと皆さんに見ていただいた通り練習できているので、コンディションを整えて、明日の試合勝つために戦っていきたいと思います」と意気込みを語り「明日の試合がなくなるわけではないので、明日の試合ベストを尽くします。皆さんも共闘よろしくお願いします」と呼びかけた。

明日のパラグアイ戦をもって退任となる森保監督は、公式会見で「大幅に選手を入れ替え、日本の総合力で戦いたい」と明言済み。15日の練習では名波浩コーチ主導のもと『4-2-3-1』でのビルドアップを練習しており、板倉滉や佐野海舟らブラジル戦に途中出場、出番のなかった選手たちの先発が見込まれる。

森保一監督体制では最後の一戦となるパラグアイ戦は、シンガポール・ナショナルスタジアムにて11月17日（火）日本時間22時10分キックオフ。日本テレビ系列で全国ネット生中継されるほか、TVer、U-NEXT（有料）でもライブ配信される。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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