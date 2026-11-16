こっちのけんと、北山宏光の“7分間アカペラ”オーディション秘話に驚愕「そりゃハート強くなります！」

マルチクリエイターの「こっちのけんと」さんがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送は、こっちのけんとの1人しゃべり回。こっちのけんとの近況や、リスナーからのメッセージを紹介しながら、これまでのゲストとのトークなどについて語りました。

◆旅行の思い出をアップデート！「セットログ」にハマった休日

久しぶりの1人しゃべり回となった今回は、まず、自身の近況トークからスタート。家族や友人とともに神奈川県・湯河原へ温泉旅行に出かけたというエピソードを披露しました。

「（真夏に）露天風呂に入って『暑い！』と言いながらも、汗を流しながら温泉に浸かるのがいいな～と思って行ってみたところ、やっぱり最高でした」と旅行を満喫した様子のこっちのけんと。旅先で一番の思い出として残ったのは、1時間ごとに2〜3秒の短い動画を撮影し、自動で1日のVlog（ブイログ）を作成・共有できる韓国発の人気SNSアプリ「setlog（セットログ）」だったと明かします。

「旅行中、全員がいつの間にかセットログで手元の映像を残していた結果、同じ旅行をしているのに違う体験をしているみたいな思い出が残っていて、それがめちゃくちゃ楽しくて！」と大興奮。「（旅行から帰ってきた後も）妻と僕だけのセットログで思い出の近況報告をし合うのもめちゃくちゃ楽しくて、仕事中でも『赤ちゃんが大泣きしてる！』とかを見られるのがすごく良くて。結局、旅行中一番ハマったことになりました」と、最新アプリを活用した新しい思い出作りの魅力を語りました。

◆「先輩風は吹かしていきます（笑）」若手アーティストとの交流で芽生えた思い

番組開始から約2年、今回で放送99回目を迎えたことについて「体感的にもうめちゃくちゃ早いんですけれども、最初は『めちゃ緊張するな』『ゲストの良いところを伝えるために何ができるんだ』と悩みながらやってきた結果、今では、ただただ楽しめるようになれているのは一番の成長かなと思います」と感慨深げに振り返ります。

リスナーから届いた「MON7A（もんた）さんの回で、こちけんさんから吹く“先輩風”が新鮮で良かった」というお便りに対しては、「恥っ（笑）！ そんな出てました、先輩風!? 恥ずかしいな」と照れ笑い。

「もんたさんは今19歳で、僕も30歳になったので11個下。そりゃあ、先輩風も吹かしていかないと（笑）。彼のピュアなお話を聞いて、自分が大学生で初めてアカペラサークルに入った時のことを思い出させてもらいました。年下の後輩が今後いっぱい出てくるんだと思うと、『カッコいい先輩になっていかないともったいないな』『後輩のために言えることを増やしていかないとな』と思った回でもありましたね。だから、先輩風は吹かしていきます、今後も（笑）！」と意気込みを語りました。

また、NHK Eテレで放送中の『The Wakey Show 〜 ザ・ウェイキー・ショウ』への楽曲提供・セルフカバーで話題の楽曲『それもいいね』について、育児に励むリスナーから感謝のお便りが届くと「嬉しすぎるねー！本当に！」と大感激。

「『それもいいね』は不思議な曲で、ウェイキーたちのことを思って作ったから自然発生的に完成したというか。素材の味のまま楽しんでもらえるように作ったので、そのナチュラルな感じに魂が入っているのをすごく感じます」と楽曲への思いを告白。

一方で、「うちの子どもと一緒にずっと見ているんですけど、まだうちの子どもは『それもいいね』で乗れてなくて……（笑）。今一番乗る曲は『きらきら星』とかなので、もっと家で自分の曲を聴かせようと思います！」と茶目っ気たっぷりに明かしました。

◆北山宏光のオーディション秘話に驚愕「7分間のアカペラは度胸が凄すぎる」

番組後半では、元Kis-My-Ft2で現在はソロアーティストとして活動する北山宏光さんがゲスト出演した際のトークをプレイバック。

事務所に入った当時のオーディションで、特技がなかった北山さんが、当時地元で流行っていたGLAYの『ずっと2人で…』をアカペラでフル歌唱（約7分間）したというエピソードが紹介されると、こっちのけんとは「長すぎでしょ（笑）！」とツッコミを入れつつ、その度胸に感服した様子を見せました。

「アカペラで7分間、人前で歌うって、めちゃくちゃ怖いと思うんですよ。バラードをオーディションで歌う時の緊張感や静けさがめちゃ怖いのに、北山さんはそれを7分間やってるんだ！っていう（笑）。そりゃハート強くなります！」と当時のトークを振り返りました。

ゲストトークを通じて「初対面なのに“地元のお兄ちゃんの友達”みたいなラフな感覚があって、めちゃくちゃ僕にとっても、しゃべりやすかったイメージがあります」と北山さんの人柄を絶賛。「ゲストの皆さんの人生を振り返るのもそうですけど、こうやって自分のラジオを振り返ることで自分の成長を感じられたり、ラジオのおかげで友達が増えたりした。こういう振り返り回は、とても助かっております」と感謝を述べました。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT