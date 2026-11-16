◆ 白球つれづれ2026・第46回

今年度から新たに制定された「長嶋茂雄賞」の第1回受賞者に阪神の佐藤輝明選手が選出された。

同賞は昨年6月に亡くなった“ミスタープロ野球”長嶋茂雄前巨人軍終身名誉監督の功績を称えて、創設されたもの。今月12日に都内で開催された選考委員会には王貞治委員長（現ソフトバンク球団会長）を始め、山本浩二、岡田彰布、栗山英樹、松井稼頭央の球界OB各氏が出席。選出に当たっては、多くの議論がなされたが、最終的には佐藤選手の傑出した働きが評価されて受賞に至った。

同賞の制定が発表された時点から、選考の難しさは想定されていた。

選考基準は「走攻守で顕著な活躍をし、グラウンド上でのプレーにおいてファンを魅了するなど、プロ野球の文化的公共財としての価値向上に貢献した選手」と言うもの。前段の部分は理解できるが、後半部分は極めて難解な表現が使われている。

この部分を栗山選考委員は「お金を払っても見たいか？」「空振りやエラーさえも愛されるか？」と長嶋さんの現役時代のプレーぶりを表現したが、ファンを虜にするミスターの異能ぶりにどれだけ近づけたかが、選考の理由になると言う事だろう。

昔から野球界では「記録の王、記憶の長嶋」と言われて来た。

首位打者6回、本塁打王2回、打点王5回とバットマンとして秀でた数字も残している長嶋さんだが、同時代に「世界の王貞治」がいたことで、打撃タイトルの多くをライバルに持っていかれた。

それでも三塁の守備では、ショートの前のゴロまで横取りすると、華麗なスローイングで投げた右手をヒラヒラさせて魅了する。三振を喫した時はヘルメットが脱げてグラウンドに吹っ飛ぶほどの迫力。今回の受賞トロフィーのモチーフにもなった。つまり、数字では表れない「長嶋さんらしさ」を表彰するのだから難しい。

セ・リーグ三冠王に輝いた佐藤の受賞は、ある面、当然かもしれないが「走攻守で顕著な活躍」との選考基準を照らし合わせた時、個人的には異論をはさみたい部分もある。

選考委では「ゴールデングラブも受賞している」と不問に付されたようだが、佐藤の失策数20は今季両リーグのワースト。つまり「失策王」である。打撃三冠は見事な実績で、年間最優秀選手（MVP）に選出されてもおかしくない。しかし、「長嶋賞」は走攻守にわたってファンを魅了した選手を選考理由とするなら、違った形があっても良かったのではないか。

来年度以降も同じような選考なら、最優秀選手と何が違うのか？｛長嶋賞」にふさわしい数字的な裏づけも含めた選考基準が欲しい。

例えば3割、30本以上で守備、走塁、もしくは勝負強い打撃で特筆する物がある選手といった線引きがあれば、タイトルホルダーでなくても「長嶋さんらしさ」には近づける。

今回の選考でも、佐藤以外にソフトバンクの近藤健介、周東佑京や阪神の森下翔太、ロッテの西川史礁選手らが候補として名前が上がったとされる。

例えば近藤の場合、プロ14年間で打率.307を残し、今季も打率.309に32本塁打、102打点とホークスの連続日本一に貢献。さらに今の球界で4割に最も近い打者と言われ、得点圏打率.338は佐藤より上回っている。

確かに走攻守三拍子揃い、なおかつ日本中を熱狂させる選手を見つけるのは難しい。大谷翔平が海を渡った今では、同じく日本ハムの二刀流・柴田獅子やルーキーの菰田陽生選手らの成長待ちか、万波中正選手が30本塁打を記録して、イチローを彷彿とさせる強肩まで見せれば立派な有資格者となるはずだ。

今回のアジアプロ野球チャンピオンシップで見事な働きを見せた正木智也（ソフトバンク）や宗山塁（楽天）選手らがこのまま成長カーブを描けばもちろん、有力候補に挙がって来るだろう。

選考基準が難しいなら、年間を通して「エキサイティングなプレー」や「一番興奮したプレー」などを事前に公募して参考にするのもいい。

せっかくの「長嶋賞」を単なるMVPの二番煎じにしてはならない。

文＝荒川和夫（あらかわ・かずお）