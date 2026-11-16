アイドルグループ・CUTIE STREETが、20日放送のカンテレ・フジテレビ系トークバラエティ特番『さんまのまんま 秋のさんまはしゃべりごろ SP』(21:00～22:52)に出演する。念願の『NHK紅白歌合戦』初出場を決めた8人が、明石家さんまと初対面。収録後には、さんまにグループの「9人目のメンバー」や「センター」になってほしいという驚きのリクエストも飛び出した。

CUTIE STREET、さんまに「もうはよ帰ってくれ!」と言わせるハイテンションぶり

CUTIE STREETと明石家さんま

デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」が大ヒットし、念願の『NHK紅白歌合戦』初出場も決めたCUTIE STREET。今回、メンバー8人がそろって『さんまのまんま』に登場し、明石家さんまと初対面を果たす。

収録では、グループ最年少の桜庭遥花が大ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか?」を振ると、さんまが「だめですよ～!」とツッコミ。おなじみの掛け合いが実現し、メンバーたちは大はしゃぎする。

さらに、グループの“かわいいだけじゃない”一面をアピールする場面も。ダンスリーダーの板倉可奈がキレキレのロボットダンスを披露し、あざとい担当の古澤里紗は自己紹介ソングを披露する。

これに対し、さんまも“さんまバージョン”の自己紹介で対抗。しかし、8人のハイテンションぶりに圧倒され、ついには「もうはよ帰ってくれ!」と懇願する展開となる。

「さんまさんに9人目のメンバーになってほしい!」まさかの勧誘も

収録後、古澤は「さんまさんとお会いするのは初めてでしたが、テレビで見ていた“まんま”でした!」とコメント。

佐野愛花も「めちゃくちゃ楽しくて、このままみんなでご飯を食べたいくらいでした! もっとしゃべりたかったです!」と興奮を隠せない様子。

板倉は「さんまさんはお父さんのように優しかったです! はる(桜庭)とさんまさんが話しているときは、はるが孫のように見えてきました(笑)」と振り返り、「さんまさんに、CUTIE STREETの9人目のメンバーになってほしいです!」とラブコールを送った。

さらに、真鍋凪咲からは「いつかさんまさんに、CUTIE STREETのセンターで『かわいいだけじゃだめですか?』と言ってもらえるなら、これ以上に幸せなことはないと思います!」と、センター就任を熱望する声も飛び出した。

「本物だ!」さんまの生ツッコミに感動 メンバーが明かす収録の裏側

CUTIE STREETと明石家さんま

一方、川本笑瑠は「ずっと笑っていて歯茎が乾きました!」と収録を振り返り、さんまがテレビで披露している「かわいいだけじゃだめですか?」への「だめですよ～!」というツッコミについて、「今日初めて生で見ることができて“本物だ!”って感動しました!」と喜びを語った。

増田彩乃は「何を話してもポンポンと話が進んでいって、“さんまさんと話すの楽しい!”って思いました!」とコメント。梅田みゆも「本当に、マシンガントークでした…!」と驚きを明かした。

そして桜庭は「みんなで思いを込めて、さんまさんにあるプレゼントを準備してきたので、ぜひ注目してもらいたいです!」とアピール。8人がさんまのために用意したプレゼントにも注目だ。

なお、同番組にはCUTIE STREETのほか、錦織圭、坂口健太郎、笠松将、柴咲コウ、赤楚衛二、ORANGE RANGE、マユリカらが出演する。

【編集部MEMO】

CUTIE STREETは、アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した8人組アイドルグループ。デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」が大きな話題を集め、2026年には『NHK紅白歌合戦』への初出場が決定した。

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