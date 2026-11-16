俳優・芦田愛菜が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『南田南弁護士は天才肌』(毎週月曜22:00～)の第5話が、きょう16日に放送される。同話にゲスト出演する正名僕蔵と愛希れいかがコメントを寄せた。

南と氷見に不協和音、南は“ウソ”を見抜けるか

芦田愛菜

本作は、自閉スペクトラム症の新人弁護士が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル法廷ドラマ。

第5話では、人気ダンス講師のSNS投稿を巡り、南(芦田)と氷見(細田佳央太)が大手ダンススクール・レイアローズダンスアカデミーの弁護を担当することに。しかし、ライバル意識をむき出しにする氷見は、南に嫌がらせとも取れる行動を繰り返し、2人の関係は険悪に。調査を進める中で、南はレイアローズ側が“あるウソ”をついていたことを知るが、氷見はそのことに気付いていたようで……。

正名が演じるのは、講師・サティを名誉毀損で訴えようとするレイアローズの理事長・三矢。愛希は、元レイアローズの看板講師で、現在はフォーディーダンススタジオを主宰するサティを演じる。

正名僕蔵「ありのままの私で演じることができました」

正名僕蔵

正名は三矢役について「今回の役でもっとも大事なポイントが“見るからにダンスができなさそう”でしたので、これはまったく意識することなく、ありのままの私で演じることができました（笑）」とコメント。劇中で対立する愛希については「お話上、バチバチの関係でしたが、実際には撮影現場での愛希さんのちょっとした動きが、常にワルツのステップを踏んでいるかのようなそれはそれは優雅な身のこなしで、うっとり見惚れておりました」と明かし、芦田についても「演技の集中力、脱帽でした」と称えた。

また、脚本の田辺茂範氏とは25年前に一度舞台で一緒になったことがあり、当時田辺氏は演者として出演していたという。「田辺さんのイメージ通りの芝居を私ができているか怖くて、いまだ連絡できておりません… 大丈夫だったかなあ…」と打ち明けた。

愛希れいか「子どもたちとサティとの関係性を大切にしました」

愛希れいか

愛希はサティについて「ダンスを心から愛し、ダンスに対しても人に対しても真っ直ぐな、とても熱意のある人だと感じました。真っ直ぐだからこそ、時に周囲とすれ違ってしまう一面もあるのかなと思います」と語り、「演じるうえでは、子どもたちとサティとの関係性を大切にしました」と役作りを明かした。

撮影現場については「芦田さんと高橋さんや現場の皆様が撮影の合間にお話しされている姿が、とても微笑ましく、素敵だなと思っていました」と回想。第5話について「南田先生が『自分はどのような弁護士であるべきなのか』『弁護士が本当に守るべきものは何なのか』を、改めて考えるきっかけとなるお話です」と見どころを語った。

愛希れいか

『南田南弁護士は天才肌』は、カンテレ・フジテレビ系で毎週月曜22:00～放送。最新話はTVer、カンテレドーガで見逃し配信中。Netflixでは各話放送終了後に順次配信される。

【編集部MEMO】

正名僕蔵（まさな ぼくぞう）は、1970年8月11日生まれ、神奈川県出身。1992年より活動を開始。ドラマ『ショムニ』『HERO』で注目を集め、映画『それでもボクはやってない』で東京スポーツ映画大賞助演男優賞を受賞。『おっさんずラブ-in the sky-』『真犯人フラグ』『PICU 小児集中治療室』、大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』『東京P.D. 警視庁広報２係』など出演作多数。

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