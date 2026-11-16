







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、コンディション不良の影響もあり最後まで二刀流を継続することができなかった。現在32歳ともう若くはなくなってきていることも踏まえ、来季の継続を不安視する声は少なくないが、米メディア『ドジャースネイション』は逆に継続すべきと主張している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同メディアは「彼は自分自身を何よりもまず投手だと考えており、マウンドに立つと、その並外れた闘争心が存分に表れる。前例のないほどの強い自信があったからこそ、周囲から多くの反対の声が上がるなかでも、二刀流を諦めることなくメジャー挑戦を実現しようとした。そして、現代野球の常識が間違っていたことを証明し、最高峰のパフォーマンスを披露してきた。その彼から驚くほど強い自己信頼や飽くなき向上心を奪うことなど、決して許されるべきではない」と言及。



続けて、「今後2、3年の間に継続が難しくなるような事態に陥れば彼も悟るかもしれない。しかし、それまでは彼が自分らしくプレーできる自由を与えるべきだ。たとえ球数制限を設けたり、登板間隔を通常より長く空けたりするなど、一定の管理下での起用になったとしてもだ」と主張している。



現段階では大谷、球団はともに二刀流継続の意向だが、不安を吹き飛ばすような活躍を見せることはできるだろうか。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】