イタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）が、ベルギー代表戦を振り返った。イタリアメディア『フットボール・イタリア』が伝えている。

前節フランス代表に3－1で逆転勝利したことで首位に浮上していたイタリア代表だが、15日に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1最終節（第6節）のベルギー代表戦は1－4で逆転負けを喫したことで、他会場の結果もあり、3位に転落し、準々決勝進出を逃すこととなった。

この試合にフル出場していたドンナルンマは試合後、イタリアメディア『Rai Sport』で「残念ながら、これも成長の過程の一部だ。僕たちは新しい時代をスタートさせたばかりであり、こうした浮き沈みは起こり得るものだ」と語りつつ、フランス代表に勝利したことでグループの首位に立ったものの、わずか数日後に大敗を喫した一戦を次のように振り返った。

「あのフランス戦の時も完璧だったわけではないし、今回が壊滅的というわけでもない。フランス戦は素晴らしい夜だったけど、あの結果を得るためにエネルギーを使い果たしてしまったのかもしれない。そのせいで、わずか3日後の試合では少し疲れが残っていたのだと思う」

「あれほど刺激的な試合をした後、すぐに同じレベルのパフォーマンスを再現するのは簡単ではない。言い訳をするつもりはないけど、確かに先日に比べるとキレを欠いていた」

「正直に言えば、これほど良いネーションズリーグの戦いができると予想していた人はいなかったはずだ。実際、非常に印象的な試合もいくつかあった。しかし今夜はベルギーの方が上だった。僕たちは改善しなければならないということを自覚している」

また、ドンナルンマは「反省すべき点は、カウンターを許しすぎたことだ。未然に防ぐためのマークをもっとうまくやる必要がある」と反省点を挙げながら、次のラウンドに進めないことへの悔しさも口にした。

「この敗戦は、貴重な学びの経験になり得るし、そうなるはずだ。監督も『顔を上げよう』と言っていた。非常に痛い敗戦だった。僕たち全員、この大会で勝ち進みたかったからね」

【ハイライト動画】イタリア代表はベルギー代表に4失点で敗戦