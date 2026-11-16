マンチェスター・ユナイテッドが今冬の移籍市場で守備陣の補強に動く可能性があるようだ。15日、イギリス紙『テレグラフ』が伝えている。

プレミアリーグ開幕から10試合でわずか1勝にとどまり、降格圏の18位でインターナショナルマッチウィークを迎えたマンチェスター・ユナイテッド。現地時間12日にはマイケル・キャリック監督の解任を発表し、後任としてアメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督を引き抜いた。

3シーズン連続の指揮官交代に踏み切ったマンチェスター・ユナイテッドだが、新体制での再起に向けて今冬の移籍市場での補強を検討している模様。ポチェッティーノ監督は守備陣強化を急務と考えており、フルアムに所属するナイジェリア代表DFカルヴィン・バッシーが獲得候補として浮上しているようだ。フィジカルに恵まれ、左サイドバック（SB）としてもプレー可能なことから、守備陣の課題を解消できる存在として注視されているという。

現在26歳のバッシーはレスターのアカデミーからレンジャーズ、アヤックスを経て、2023年夏にフルアムに完全移籍加入。初年度から守備陣の柱として活躍し、ここまで公式戦113試合出場4ゴール1アシストという成績を残している。

バッシーの現行契約は2027年6月30日までで、すでに契約最終年に突入。1年間の延長オプションも付随しているが、今冬に高額オファーが届いた場合、フルアムがそれを拒否するのは困難であると『テレグラフ』は伝えている。アルバロ・アルベロア監督が「プレミアリーグ屈指のDF」と称賛している26歳は、今冬に苦しむ名門を救う存在となるのだろうか。今後の動向に注目が集まる。