日本代表は16日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』パラグアイ代表戦に向け、シンガポールナショナルスタジアムで公式会見を行った。

森保一監督は「明日勝ってチームで喜べるように。サポーターや応援してくださる国民の皆さんに、喜んでいただけるようにベストを尽くしたいと思います。シンガポールでの良い強化試合『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ということで、素晴らしい経験をさせていただいています。日本のみならずシンガポールの方にも喜んでいただけるように、一丸となって全力を尽くしたい」と意気込みを語った。

2018年9月に発足した“森保ジャパン”。8年にわたる長期政権は明日のパラグアイ代表戦をもって幕を閉じ、来年3月からは大岩剛監督率いる新体制へ移行する。選手たちも「常にチームの一人として置いてくれたことにすごく感謝しています。森保さんがいなかったら、今の自分のキャリアはなかった（南野拓実）」。「寂しさはありますし、一番最初の頃から呼んでもらってて感謝もありますし、最後の試合しっかり出たら結果を出したい（伊東純也）」と森保監督への想いを語っており、シンガポール遠征の2連戦を勝利で締めくくりたい。

森保監督は「まずは12月30日の試合（キリンチャレンジカップ2026@パナソニックスタジアム吹田）がなくなったことに関して、我々現場スタッフがコントロールできることではないので、決定に従って受け入れています。アジアカップがある前提の準備ということを考えていた中で延期になったので、12月30日の試合がなくなることは致し方ないかなと思います」と理解を示し「平和があるからこそスポーツができる。考えさせてもらえるきっかけになりました。争い、日常生活に支障が出たり、命を奪うことが起こっているからこそ延期になったと思います。世界平和が訪れるように」と願った。

自身通算113試合目の指揮に向け、森保監督は「これまでも一戦必勝で試合に臨んできましたので、勝ちにこだわりたい。第3国シンガポールでの戦いですけど、日本ホーム以外の環境で力を発揮する」と意気込みを示す。ブラジル代表戦から中2日で迎える明日のパラグアイ戦に向け、森保監督は「大幅に選手を入れ替え、日本の総合力として戦いたい」明言。「日本サッカーの歴史はこれからもある中での1試合になります。選手層を厚くし、大幅に入れ替えて挑みたい。誰が出ても勝つ、誰が出ても機能すると常々言ってきました」と続けた。

日本対パラグアイの一戦は、シンガポール・ナショナルスタジアムにて11月17日（火）日本時間22時10分キックオフ。日本テレビ系列で全国ネット生中継されるほか、TVer、U-NEXT（有料）でもライブ配信される。

【ゴール動画】日本vsブラジル