バルセロナに所属するスペイン代表MFロドリについて、当初の予定よりも早く復帰できる可能性があるようだ。15日、スペイン紙『アス』が伝えている。

優勝したFIFAワールドカップ2026で大会MVPに輝いたロドリは、今夏にマンチェスター・シティからバルセロナへ完全移籍。今シーズンここまで公式戦14試合出場1ゴール1アシストと新天地でも流石のパフォーマンスを披露しているが、チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節アストン・ヴィラ戦でハムストリングを負傷し、現在は離脱を余儀なくされている。

報道によると、ロドリは順調に回復中で、離脱期間は4週間から5週間という当初の想定よりも短くなる見通しとのこと。早ければ現地時間29日のラ・リーガ第14節デポルティーボ戦のメンバーに名を連ねる可能性があり、12月2日のアトレティコ・マドリード戦での先発起用も期待できる状況だという。なお、バルセロナは同8日にCLリーグフェーズ第6節のマンチェスター・シティ戦を控えており、ロドリにとっては移籍後初の古巣対戦となる。

また、先月21日に行われたCLリーグフェーズ第3節パリ・サンジェルマン（PSG）戦で負傷し、現在に至るまで離脱が続いているスペイン代表MFダニ・オルモについても復帰に近づいている模様。インターナショナルマッチウィーク明け初戦となる現地時間22日のラ・リーガ第13節ビジャレアル戦に出場できる見通しと報じられている。