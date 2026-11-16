ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の出演メンバーが登場するタイアップイベント「うるぷる文化祭」が、12月4日から6日まで、東京・原宿のヨドバシJ6ビルで開催される。

『今日、好きになりました。』は、「運命の恋と青春の修学旅行」をテーマに、現役高校生たちのリアルな恋愛模様を追いかける恋愛リアリティーショー。数日間という限られた時間の中で、初めて出会った男女が恋に向き合い、思いを伝え合う姿や、恋愛を通じて生まれる葛藤、揺れ動く感情など、等身大の恋と青春が描かれる。

高校生ならではのまっすぐな思いや、旅の中で繰り広げられるさまざまなドラマが見どころとなっており、『今日好き』の愛称で親しまれている。

今回開催される「うるぷる文化祭」は、コンタクトレンズメーカーの日本アルコンが展開する「プレシジョン ワン」と『今日好き』のタイアップ企画の一環。会場には、オリジナルのデジタルプリが楽しめる「うるぷるデジタルプリ」や、願い事を書き込める「うるぷる絵馬」、コンタクトレンズについて学べる「うるぷるEYE研究室」など、さまざまな無料コンテンツが登場する。

中でも注目は、『今日好き』の出演メンバーが日替わりで登場する「うるぷるトークショー」。12月4日には岩間夕陽、表すみれ、谷村優真、5日には秋元優奈、岩間夕陽、森口優花、日向祢音、6日には榊原樹里、寺島季咲、村谷はるなが出演する。MCは中谷実夏が担当する。

また、会場内のスタンプラリーに参加すると、『今日好き』公式キャラクター「ちゅきべあ」をデザインした「『ちゅきべあ』うるぷるシール」がプレゼントされる。入場は無料で、トークショーは事前応募による抽選制、デジタルプリは会場での抽選制となっている。