JR西日本は16日、琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線(東海道・山陽本線など)を走る新快速の有料座席サービス「Aシート」を2027年春から大幅に増やすと発表した。「Aシート」車両を新たに5編成投入し、設定列車の本数を現行の約3倍に拡大する。これまで朝夕の通勤時間帯を中心としていた運転を終日に広げ、平日の日中時間帯や土休日も利用しやすくする。

「Aシート」を設定する新快速は現在、平日・土休日ともに1日あたり計12本の運転となっている。2027年春から平日に計40本、土休日に計34本とし、大幅に増やすことで平日の日中時間帯および土休日におおむね1時間あたり1本の頻度で利用できるようになる。設定区間は野洲～網干間とされ、京都・大阪・神戸方面への移動で利用できる。

新快速「Aシート」は2019年にサービスを開始した有料座席。現在は有料着席サービス「SUWALOCA」のスタンダードに位置づけられている。12両編成で走る新快速の9号車を「Aシート」の車両とし、リクライニング機能やテーブルを備えた座席を配置。全席にコンセントを設置したほか、車内Wi-Fiと大型荷物用の棚も用意している。

利用する際、乗車券または定期券、「ICOCA」などに加えて指定席券が必要。指定席券の料金は全区間一律840円。なお、JR西日本のインターネット予約サービス「e5489」限定で発売するチケットレス指定席券は600円とのこと。