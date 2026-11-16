日本ハムは16日、古林睿煬投手、孫易磊投手、アリエル・マルティネス選手、ライル・リン選手と、2027年シーズンの契約延長が合意に達したと発表した。

▼ 古林睿煬

「いたらない点が多く不甲斐ないシーズンでしたが、チームの皆様からの継続的で手厚いサポートに感謝しています。シーズンオフの期間中、全てを改善するために努力し、2027年は今季とは別人になっている自分を、自分としても楽しみにしています」

▼ 孫易磊

「まずは契約更新していただいたことに感謝申し上げます。今シーズンは昨シーズンと比べて比較的一軍帯同が長く、先発だけでなく中継ぎもやらせていただき、非常に濃い内容になったと思います。来シーズンに向けてしっかり調整して、良いパフォーマンスが出せるように努力いたします。引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします」

▼ マルティネス

「ファイターズファンの皆様、そして球団関係者の皆様、いつも温かいご支援とご声援をありがとうございます。2027年シーズンも、このチームの一員として共に戦えることを大変嬉しく思います。新たなシーズンも自分にできることに全力で取り組み、チームの勝利に少しでも貢献できるよう、プレーしていきます。2027年シーズンもよろしくお願いいたします」

▼ リン

「今シーズン、たくさんの応援を送ってくださったファイターズファンの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんからの温かい声援が大きな力になり、これからも頑張り続ける原動力になっています。来シーズンはさらに成長した姿で戻り、自分の居場所をしっかり掴み、北海道に優勝を届けられるよう全力で頑張ります」