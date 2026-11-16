ファミリーマートは11月17日、「朝ファミマのコンビ割」において、新たにホット飲料2種類を対象商品に追加する。

朝ファミマのコンビ割

ホット飲料2種類を追加、組み合わせは全143通りに

朝ファミマのコンビ割は、朝5時から11時の時間帯限定で、おむすびまたはパンと対象ドリンクをセットで250円にて提供する施策。2026年9月のスタート以来、通勤・通学前の朝食需要を中心に多くの反響を集め、開始約6週間で累計690万セットを突破した。

秋の冷え込みが本格化するなか、「温かい飲み物と一緒に楽しみたい」という声を受け、新たに「ホット お～いお茶 緑茶500ml」と「ホット お～いお茶 濃い茶500ml」を対象商品に追加する。

これにより、おむすび5種類・パン8種類(計13種類)と飲料11種類の組み合わせが可能となり、バリエーションは全143通りへと広がる。定番の「おむすび×温かいお茶」はもちろん、その日の気温や気分に合わせたあたたかい朝食を、250円で楽しめる。

人気の組み合わせTOP5を発表

2026年9月15日～10月26日集計による人気の組み合わせランキングでは、1位が「手巻 紅しゃけ×緑茶 600ml」、2位が「フランクロール×Family's BOSS ラテ 450ml」、3位が「フランクロール×Family's BOSS ブラック 450ml」、4位が「手巻 紅しゃけ×Family's BOSS ブラック 450ml」、5位が「手巻 紅しゃけ×Family's BOSS ラテ 450ml」となった。

対象のおむすび・パンは全13種類

組み合わせランキング1位の手巻 紅しゃけは、炙り焼きにした天然紅鮭のほぐし身を包んだおむすび。このほか、「手巻 シーチキンマヨネーズ」(198円)、「手巻 真昆布」(198円)、「手巻 紀州南高梅」(198円)、「手巻 辛子明太子」(235円)の計5種類が対象となる。

フランクロールは、フランクフルトソーセージをしっとりとした食感のパン生地で巻きこみ、ケチャップ・マスタードドレッシング・パセリをトッピングして焼き上げた惣菜パン。パン類はこのほか、「ファミマ・ザ・カレーパン」(170円)、「生コッペパン(たまご)」(150円)、「生コッペパン(ダブルピーナッツ)」(150円)、「手巻きソーセージドーナツ」(180円)、「アップルクリームデニッシュ」(150円)、「発酵バター香るチョコクロワッサン」(176円)、「バタークロワッサンメロンパン」(158円)の計8種類が対象となる。

対象ドリンクはお茶・紅茶・コーヒーなど全11種類

組み合わせランキング1位の緑茶は、まろやかで旨み豊かなにごりの味わいと、一番茶葉特有の爽やかで清々しい香りが特長。お茶・紅茶類はこのほか、「麦茶 600ml」(129円)や、Afternoon Tea監修の「ルイボスティー 600ml」(129円)、「アールグレイティー無糖 600ml」(129円)、「ロイヤルミルクティー 500ml」(150円)も対象となる。さらに、11月17日からはホット飲料2種類も加わる。

Family's BOSS ブラックおよびラテは「ファミマル」×「BOSS」のコラボ商品。ブラックは、厳選した豆をブレンドしたブラックコーヒーで、特製エスプレッソと深みのある香り、飲みごたえのある味わいが特徴。ラテは、国産牛乳と生クリームを贅沢に使用した、なめらかでコクのあるカフェラテ。甘さと濃さをしっかりと感じられながらも、飲みやすい味わいに仕上げている。コーヒー類では、「アイスコーヒーS」(158円)や「ブレンドS」(158円)も対象となる。