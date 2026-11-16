第105回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が16日に行われた。
前回王者であり、2大会連続13回目の出場となる神村学園（鹿児島）の初戦は、札幌大谷（北海道）に決定。準優勝だった2大会連続13回目の出場となる鹿島学園（茨城）は東山（京都）と対戦する。そのほか、夏のインターハイを制した2大会ぶり16回目の出場の静岡学園（静岡）は興南（沖縄）と、30大会連続32回目の出場の青森山田（青森）は立正大淞南（島根）とそれぞれ対戦する。
また、MUFGスタジアム（国立競技場）で開催される開幕戦の対戦カードは堀越（東京B）と三重（三重）に決まった。なお、開会式での選手宣誓は佐賀東（佐賀）の田中颯大選手が行うことになった。
選手権本大会は、12月28日（月）に開幕。決勝戦は来年1月11日（月・祝）にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される。
組み合わせは以下の通り。
■Aブロック
▼1回戦
3【神奈川】日大藤沢 vs 4【奈良】生駒
5【秋田】明桜 vs 6【香川】大手前高松
7【宮城】聖和学園 vs 8【高知】高知
9【東京B】堀越 vs 10【三重】三重 ※開幕戦
▼2回戦
1【鹿児島】神村学園 vs 2【北海道】札幌大谷
11【岐阜】帝京大可児 vs 12【熊本】大津
■Bブロック
▼1回戦
15【岩手】専大北上 vs 16【徳島】徳島市立
17【静岡】静岡学園 vs 18【沖縄】興南
19【山梨】山梨学院 vs 20【大分】柳ヶ浦
21【愛知】豊川 vs 22【長崎】長崎総合科学大附
▼2回戦
13【青森】青森山田 vs 14【島根】立正大淞南
23【山口】高川学園 vs 24【千葉】流通経済大柏
■Cブロック
▼1回戦
27【群馬】前橋育英 vs 28【岡山】岡山学芸館
29【埼玉】西武台 vs 30【愛媛】済美
31【石川】星稜 vs 32【滋賀】近江
33【山形】羽黒 vs 34【兵庫】AIE国際
▼2回戦
25【福島】尚志 vs 26【広島】如水館
35【福井】丸岡 vs 36【大阪】金光大阪
■Dブロック
▼1回戦
39【富山】富山第一 vs 40【和歌山】初芝橋本
41【長野】市立長野 vs 42【佐賀】佐賀東
43【東京A】帝京 vs 44【福岡】飯塚
45【栃木】佐野日大 vs 46【鳥取】米子北
▼2回戦
37【新潟】帝京長岡 vs 38【宮崎】日章学園
47【京都】東山 vs 48【茨城】鹿島学園