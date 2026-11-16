14日に行われた『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』での日本代表とブラジル代表の番組平均視聴率が発表された。

発表によると、テレビ朝日系列で放送されたビデオリサーチ調べの日報データで関東地区における日本代表とブラジル代表の一戦の番組平均の個人視聴率（個人全体）は12.0％、世帯視聴率は18.0％だったという。

なお、関東地区の毎分最高視聴率は個人が15.8％（時刻21時12分）で、世帯は23.6％（時刻21時12分）と明らかになっている。

日本時間14日19時15分キックオフだった試合は、15分に久保建英が先制ゴールを決めると、19分には中村敬斗が追加点を挙げ、2点差に。その後、ヴィニシウス・ジュニオールに2得点を奪われ、同点に追いつかれたが、90＋1分に坂元達裕の代表初ゴールで勝ち越しに成功し、3－2で劇的勝利。日本代表は1－2で敗れたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32のリベンジを果たすことに成功していた。

中継はテレビ朝日系列で生放送されたほか、U-NEXTで無料ライブ配信されていた。

【ハイライト動画】日本代表が劇的勝利でブラジル代表を撃破