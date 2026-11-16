『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表対パラグアイ代表代表を中継する日本テレビ系列が放送時間、実況・解説を発表した。

11月17日（火）22時10分キックオフのパラグアイ戦は、日本テレビ系列で全国ネット生中継、TVerでライブ配信される。キックオフ10分前の22時から放送を開始する。

解説：柿谷曜一朗

実況：山本紘之（日本テレビアナウンサー）

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