ベルギー代表FWジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）が、圧巻のゴールを振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1最終節（第6節）が15日に行われ、ベルギー代表はイタリア代表と対戦。11分に先制点を許したが、15分にマキシム・デ・カイペルが同点弾を決めると、22分にはナタン・ンゴイが勝ち越しゴールをマーク。さらに、26分にはドクが華麗なドリブル突破から3点目を決めると、80分にはディエゴ・モレイラがダメ押しゴールを挙げ、4－1で逆転勝利を収めた。

巧みな個人技から得点を挙げたドクは試合後、ベルギーメディア『VTM』で「ゴールを決め、ドリブルも披露できたけど、もっとうまくボールをキープできたはずだと感じている。とはいえ、チームとして勝利を収めることができたので、とても満足している。僕のドリブルは本能的なものだ。うまくいく時もあれば、そうでない時もあるけど、今日はうまくいった」と振り返った。

また、グループ2位に浮上したことで準々決勝に進出したことにドクはベルギーメディア『RTL』で「僕たちは逆境から立ち直ることができたし、難なく得点を重ねられている。この調子を維持していく必要がある。全員で守り、全員で勝つ。選手もスタッフも含め、素晴らしいグループだよ。力を合わせれば、大きな成果を成し遂げられるはずだ」と今後の戦いに向けた意気込みを語っている。

【ハイライト動画】ドクがイタリア代表戦で圧巻ゴール