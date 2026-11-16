日本のカーカルチャーが集結するナイトフェス「Red Bull Tokyo Drift 2027」2027年2月開催決定！

JDM をはじめとする日本のカーカルチャーの魅力を凝縮した、レッドブルが発信するナイト・カーミーティング&フェスティバル「Red Bull Tokyo Drift」。2026年3月の開催時には、巨大な物流倉庫に、レジェンド・カービルダーやカリスマオーナーたちの車両をはじめ、日本のストリートカーカルチャーの現在を象徴する約500台のカスタムカーやドリフトカーが集結した。さらに、爆音を響かせるカーアクションの数々に加え、音楽ライブや DJパフォーマンスも繰り広げられ、一夜限りの祭典を約5,000人の観客が楽しんだ。

【画像】ドリフトとストリートカルチャーが融合！2026年「Red Bull Tokyo Drift」の様子（写真5点）

そんな日本独自のカーカルチャー「JDM」を軸に、ドリフトパフォーマンスとストリートカルチャーが融合する招待制のナイト・カーミーティング&フェスティバル「Red Bull Tokyo Drift 2027」が、2027年2月27日(土)に東京近郊で開催される。開催に向けて現在、カーミーティングに参加する一般オーナーの愛車を募集中だ。応募方法や詳細は、特設ページにて確認いただきたい。

また、このイベントは完全招待制となるが、審査通過車両のドライバー以外でも、オリジナルアパレルを購入すれば来場のチャンスがあるという。続報を楽しみに待ちたい。

Red Bull Tokyo Drift 2027 開催概要

開催日時：2027年2月27日(土)

場所：東京近郊

主催:レッドブル・ジャパン株式会社

参加費用・チケット収益は脊髄損傷の治療研究に資金助成する非営利のウィングス・フォー・ライフ財団もしくは慈善活動への寄付、または地元貢献活動に使う予定です。

コラボアパレルの販売詳細は後日発表いたします。

その他の情報は公式サイトにて順次公開予定です。

公式サイト:https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-tokyo-drift

【カーミーティング参加車両 応募方法】

本イベントでは、レジェンド・カービルダーやカリスマオーナーたちの車両に加え、一般カーオーナーの皆さまそれぞれの想いが注ぎ込まれた愛車の参加を募集します。

Option の協力のもと、日本が世界に誇る JDM・カスタムカー文化の魅力を発信する特別なカーミーティングの空間で、自慢の一台を披露いただけます。

※事前エントリーによる選考を通過した車両のみがご参加・展示いただけるコンテンツとなります。

参加費用：1万5,000円(税込)/ 1台(ドライバーの入場料を含む)

エントリー期間：2026年11月14日(土)14：00〜12月13日(日)23:59

応募先 URL：https://business.form-mailer.jp/fms/8d1a9586376586

カーミーティング(車両展示)・ブース出展に関するお問い合わせ：

株式会社ディーズ・クラブ/wanganbase@deesclub.co.jp

備考：審査通過車両のドライバー様以外もご来場いただける様にオリジナルアパレル購入者にはイベント招待を予定しています。後日公式サイトおよびレッドブル モータースポーツ (@redbullmotorJP) on X にてご案内いたします。