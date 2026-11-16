密室の一か所だけに大量の血痕が残され、住人の男性は忽然と姿を消した――17日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』2時間スペシャル(20:00～)では、遺体も凶器も見つからない謎だらけの殺人事件に、科捜研が執念の捜査で挑んだ実話を再現する。

真面目で勤勉な男性が突然仕事を欠勤

事件が起きたのは京都。真面目で勤勉な男性が、ある日突然仕事を欠勤し、そのまま行方が分からなくなった。

男性の自宅を調べると、密室の一か所だけに大量の血痕が残されていた。さらに、男性の車も消えており、失踪と同時に大金が引き出されていたことも判明する。

大量の血痕がありながら、肝心の遺体は見つからない。一体、男性に何が起きたのか。事件なのか、それとも別の事情があるのか。不可解な状況が次々と明らかになっていく。

遺体も凶器もない…科捜研がゴミの中の遺留品から犯人に迫る

謎だらけの事件に挑んだのが、科学的な鑑定によって捜査を支える科捜研の職員たちだった。

遺体が見つからないだけでなく、犯行に使われたとみられる凶器も発見されない。事件を立証するための決定的な証拠が乏しい中、科捜研が着目したのは、ゴミの中に残されていた遺留品だった。

その遺留品のDNA型鑑定を手がかりに、容疑者の特定を目指していく。

遺体も凶器も見つからない状況で、どのように事件の真相を突き止めたのか。番組では、科捜研の執念の捜査によって事件が立証されるまでの過程を描く。

B＆ZAI・橋本涼＆矢花黎が初登場 先輩の貴重な楽器を発見!?

スタジオには、B＆ZAIの橋本涼と矢花黎が初登場。8人組バンドグループとして活動する2人は、練習スタジオを事務所のスタッフとともに片付けた際のエピソードを披露する。

スタジオを整理していると、大先輩の貴重な楽器を次々と発見したという。一体、誰のどのような楽器が見つかったのか。

また、橋本は「大型特殊免許」を取得していることを明かし、実際に重機に乗っている写真を公開。「おっきいやつやなコレ!」「カッコイイ!」とスタジオを驚かせる。

このほか、日向坂46の金村美玖は、リュックのチャックが開いていたことで起きた珍事件を告白。小峠英二はローマのジャズクラブで遭遇した予想外の出来事、横澤夏子はイベントで面識のない女性から「私のこと覚えてる?」と聞かれた際の“名推理”を披露する。

【編集部MEMO】

松島聡

1997年11月27日生まれ、静岡県出身。アイドルグループ・timeleszのメンバー。音楽活動のほか、舞台、ドラマ、バラエティなどで活躍。2026年から日本テレビ系『ザ!世界仰天ニュース』にレギュラー出演している。

(C)日テレ