セブン‐イレブン・ジャパンは11月18日～22日の5日間、中華まんを一度に2個購入すると60円引きになるセールを実施する。中華まんケース内の商品が対象で、11月に発売した「たまごっちのチーズ肉まん」も含まれる。

中華まん2個で60円引きになるセール

組み合わせは自由で、同じ商品を2個選んでも値引きが適用される。一度に4個購入した場合は120円引きとなる。冷蔵ケース内の中華まんは対象外で、クーポンとの併用はできない。

「たまごっちのチーズ肉まん」は絵柄が4種類

「たまごっちのチーズ肉まん」(通常価格198.72円)は、肉まんにとろりとしたチーズを合わせた商品。初期の「たまごっち」を思わせるドット絵があしらわれ、絵柄は4種類からランダムとなる。

たまごっちのチーズ肉まん (C)BANDAI

定番の肉まん・ピザまん・あんまんも

「ほかほかごろっと肉まん」(通常価格168.48円)は、角切りの肉と甘みのある玉ねぎを、もちもちとした生地で包んだ一品。「ほかほかとろ～りピザまん」(通常価格170.64円)は、トマトとコクのあるチーズを合わせた。近畿では「ほかほかとろ～り特製ピザまん」(通常価格170.64円)を販売する。

ほかほかごろっと肉まん

近畿を除く全国では、大きめに切った豚肉を使う「ほかほかジューシー大入り豚まん」(通常価格250.56円)と、なめらかなごまあんを包んだ「ほかほかとろっと濃厚ごまあんまん」(通常価格160.92円)も対象となる。近畿では「ほかほかジューシー豚まん」(通常価格220.32円)と「ほかほかつぶつぶ粒あんまん」(通常価格140.40円)を販売する。

ほかほかジューシー大入り豚まん

ほかほかとろっと濃厚ごまあんまん

ほかほかジューシー豚まん

ほかほかつぶつぶ粒あんまん

値引きは税抜価格から適用する。「エコだ値」など別の値引きがある場合は、値引き後の税抜価格が基準となる。