ポスティングシステムを利用してMLB移籍を目指している伊藤大海投手（29）、平良海馬投手（27）について、シカゴ・ホワイトソックスが興味を示しているようだ。現地時間16日、『MLBトレードルーマーズ』が伝えた。

フランシス・ロメロ記者によると、ホワイトソックスは今年8月と9月に来日して両右腕を視察。今オフの争奪戦に参加する見通しだという。

伊藤は2020年に日本ハムからドラフト1位指名を受け、NPB通算65勝をマーク。2024年に最多勝、昨季は沢村賞に輝き、侍ジャパンとしてWBCに２度参戦した実績を持つ。今季は26先発で10勝10敗、防御率3.18の成績だった。

平良は2017年のドラフトで西武に入団し、翌2018年にデビュー。2020年にパ・リーグの新人王に選出されると、2023年には先発として11勝、昨季は守護神として31セーブを記録。今季は23先発で12勝5敗、リーグトップの防御率1.36をマークした。

今季のホワイトソックス先発陣はデービス・マーティンとショーン・バーク、元DeNAのアンソニー・ケイが軸となって計30勝を記録。3投手ともMLBでの経験が浅く、ポストシーズンではブルペンデーが主戦術となっていたことから、先発ローテーション補強が必要視されている。

伊藤と平良は現地11月1日にポスティング公示され、45日間の交渉が解禁。しかし、今オフに予想されるロックアウト中も交渉期間は停止されないため、MLB機構と選手会による労使協定が失効する12月1日が実質的な期限となっている。