







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで千葉ロッテマリーンズを退団した石垣勝海内野手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



石垣は酒田南高を経て、2016年ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団。181センチ、88キロの右投右打で、内野の複数ポジションをこなすユーティリティー性を持つ。2026年1月には登録名を「石垣雅海」から「石垣勝海」に変更した。



中日時代は2022年に自己最多となる50試合に出場。68打数11安打、打率.162、3本塁打、6打点を記録した。その後は2023年が22試合、2024年が9試合の出場にとどまった。



2024年12月の現役ドラフトでロッテから指名され、8年間在籍した中日を退団。移籍1年目の2025年は20試合に出場し、14打数2安打、打率.143、1盗塁を記録した。



今季は一軍8試合に出場し、5打数1安打、打率.200、1打点。一方、ファームでは66試合に出場して150打数33安打、打率.220、0本塁打、11打点、2盗塁の成績を残した。



ロッテは10月7日、石垣に来季の契約を行わないことを通知したと発表。本人は現役続行を希望しており、中日、ロッテでのプロ10年間では通算159試合に出場し、181打数25安打、打率.138、4本塁打、9打点、2盗塁を記録している。



中日で8年間プレーした後、現役ドラフトを経てロッテへ移籍した28歳内野手。内野の複数ポジションを守れる強みをアピールし、新天地での現役続行につなげられるか注目される。

















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