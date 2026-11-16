2018年から8年以上続いてきた“森保ジャパン”。11月17日（火）のパラグアイ代表戦（シンガポール）でラストマッチを迎える。

11月のシンガポール遠征突入後、森保一監督は「未来につなげる」という発言を繰り返しているが、選手たちも「勝って森保監督に感謝を伝え、先々の日本代表の飛躍に寄与したい」という思いはひと際強い。節目の一戦で内容ある勝利を収めることが重要なのだ。

「代表戦でこういう最後の試合を迎えるって、なんかすごく不思議な感じではありますけど、アジアカップがなくなったので。だから、しっかり勝って、みんなで森保さんを最後いい送り出し方ができればいいかなと思います」

しみじみと語るのは、ブラジル戦で1年ぶりの代表復帰を果たし、坂元達裕の決勝弾の起点となるタフな守備を見せた南野拓実だ。ご存じの通り、南野は森保体制の初陣だった2018年9月のコスタリカ代表戦に先発。現在まで名を連ねている数少ないメンバーの一人である。今回のメンバーで森保ジャパン初戦に出ているのは、伊東純也、堂安律を含めた3人だけだ。

「僕は最初の森保ジャパンから選ばれているので、一番長くやっている選手の一人。選ばれない時期もありましたけど、常にチームの一人として置いてくれたことにすごく感謝している。森保さんがいなかったら、今の自分のキャリアはなかった」と発言。まさに“森保ジャパンの生き字引”として、指揮官が植え付けたコンセプトやポリシーをパラグアイ戦で体現する必要があるのだ。

改めて振り返ってみると、南野の8年超の代表キャリアは決して順風満帆ではなかった。最初は堂安、中島翔哉とともに「三銃士」と評され、大きな期待を寄せられたが、2019年アジアカップでタイトルを逃し、その後はコロナ禍に直面。カタール大会に向けたアジア最終予選では不慣れな『4−2−3−1』の左MFに起用され、結果を出せずに苦しんだ。その苦境を伊東や三笘薫らの力を借りながら乗り越え、背番号10を着けて挑んだ人生初の大舞台。南野は不調でスタメン落ちを強いられ、ラウンド16のクロアチア代表戦でPKを失敗。人目をはばからず号泣した。

2023年からスタートした第2次体制では当初、選外だった。モナコでの復調が認められ、同年秋から呼び戻され、2024年から始まったアジア最終予選ではシャドーの主軸として重要な役割を託され、ようやく本来の力を出せるようになった。2度目のアジアの関門をクリアし、迎えた2025年10月のブラジル戦。南野はキャプテンマークをつけ、歴史的金星獲得に貢献。満を持して2度目の大舞台に向かうはずだった。ところが、2025年12月に左ひざ全十字じん帯損傷の大ケガを負い、まさかのW杯欠場。森保監督らの計らいでメンターとしてチームに帯同はしたものの、「悔しさとか、みんなに頑張ってほしいとかいろんな感情があった」と本人は複雑な胸中を吐露した。

浮き沈みの激しかった南野をあえてこのタイミングで呼び戻し、ブラジル戦でピッチに送り出したのは、森保監督の強い信頼の表れに他ならない。「キャプテンマークを巻かせてもらったり、責任を与えてもらったり、いろいろありましたけど、森保さんとは一緒に成長できたのかなと。山あり谷ありのところをスタッフも一緒に経験して、成長していける監督だったのかなと感じます。僕自身、苦しいことも多かったですけど、それ以上に良かったこともあった。感謝しかないですね」と南野も神妙な面持ちを浮かべる。パラグアイ戦では持てる力の全てを発揮して、日本を勝たせる大仕事を見せるしかない。

15日の練習で南野は本職のトップ下に陣取り、1トップの小川航基、右MF松木玖生、左MF伊東純也とともにユニットを結成。このメンバーが先発かどうかはまだ未知数だが、今の南野は頭から出ても、途中から出ても大きな仕事ができる。それは完全復活後のモナコでも実証済みだ。パラグアイという堅守を誇る南米の難敵相手にしっかりと“違い”を見せて、ゴール・アシストに絡むプレーを出してくれれば、日本は必ず勝利できる。そうしなければならないのだろう。



本来であれば、アジアカップで集大成を迎えるはずだった森保ジャパンだが、区切りをつける時期が早まった。選手たちも気持ちを整理するのは難しいかもしれないが、プロフェッショナルである以上、ベストを尽くすしかない。特に南野や伊東のような30代のベテランはここで異彩を放っておかなければ、2027年3月から発足する大岩剛監督率いる新体制につながらない恐れもある。2030年のワールドカップを三度目の正直にするためにも、南野は足を止めている暇はない。パラグアイ戦を「自身の将来の代表キャリアにつながる大一番」と位置付け、持てる力の全てを出し切ること。森保監督もそういう姿勢を何よりも望んでいるはずだ。

取材・文＝元川悦子

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