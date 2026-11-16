スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、久しぶりの黒星を喫したイングランド代表戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3最終節（第6節）が15日に行われ、スペイン代表はホームでイングランド代表と対戦。3点リードを許したところから、63分にエリオット・アンダーソンが一発退場となったことで数的有利に立ち、65分にミケル・オヤルサバルがPKを決めて1点を返すと、75分にはニコ・ウィリアムズもゴールを挙げたが、追いつくことはできず、2－3で敗れた。

この結果、データサイト『OPTA』によると、スペイン代表にとっては2024年3月のコロンビア代表戦以来、968日ぶりの敗戦となり、欧州の国としては史上最長となる公式戦無敗記録（43試合）が途絶えることとなった。

グループA3の首位攻防戦に敗れたことで2位通過となった試合後、デ・ラ・フエンテ監督は「最初の30分間は、相手にリズムを崩され、我々よりも優れたプレーをされた。その後、我々は反撃に転じ、引き分けに持ち込めるのではないかと思える展開だった。だけど、無敗を続けていた頃にも使った言葉を、改めて言わせてほしい。『最高の瞬間は、これからやってくる』とね」と語りながら、次のように続けた。

「勝利した時と同じ姿勢を、敗北した時にも保ちたいと考えている。確かに、我々はこれまであまり敗北を経験してきていないけど、誇りを持って、決意を新たに前へ進んでいく。3月には準々決勝が控えている。ノックアウトステージには勝利を目指して臨むし、大会優勝を狙っていく」

「ここに来てくれたファンからの応援は本当に素晴らしく、心から感謝している。今日のイングランドのパフォーマンスは、我々がこれまで成し遂げてきたことの難しさを改めて浮き彫りにした。これまで無敗を維持するためには懸命に戦う必要があった。今日は相手の日であり、我々の日ではなかったということだ。それでも、勝利した時と同じように、敗北した時も毅然とした態度でありたいと思う」

また、デ・ラ・フエンテ監督は「世界中のチームがスペインを倒そうとしているというのは素晴らしいことだね」と語りながら、無敗記録が止まってしまったものの、選手たちにはこれまでの成果を誇るべきだと伝えることを明かした。

「今日は決勝戦のような試合だった。こうした一戦では、完璧な準備と最高のコンディションが求められる。そうでなければ、イングランド、フランス、ポルトガル、あるいはイタリアといった相手には、圧倒されてしまうことになるからね」

「来週、もう一度選手たちと顔を合わせたい。もし今、ロッカールームで悲しんでいる選手がいるのなら、彼らにこう伝えてあげたいからだ。『みんな、自分たちが成し遂げたことの大きさを自覚してほしい。どれほど困難な道のりだったか、そして、どれほど誇りに思うべきことか』とね。だけど、今は3月まで待たなければならない」

【ハイライト動画】イングランド代表に敗れてスペイン代表の無敗記録がストップ