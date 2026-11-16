







ドジャース 最新情報

18歳の織田翔希投手を巡り、ニューヨーク・ヤンキースが獲得へ向けて本格的なアピールを始めた。ロサンゼルス・ドジャースが有力候補とみられるが、佐々木朗希投手の例からヤンキースを選ぶ可能性がある。米メディア『ヤンクス・ゴー・ヤード』のアダム・ウェインリブ記者が11月11日（日本時間12日）に言及した。



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ヤンキースは織田に対し、読売ジャイアンツへの入団や大学進学ではなく、直接米国のプロ野球へ進む選択肢を提示したとされる。今回の面談で注目されたのが、投手育成部門ディレクターのサム・ブリエンド氏が同行した点だ。



一方で、織田を巡ってはドジャースとのつながりが強く取り沙汰されている。大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木ら日本人選手が在籍していることも、大きな魅力になる可能性がある。



しかし、佐々木については、ドジャース加入前から直球の改善を求めて各球団に具体的な育成プランを提示するよう求めていたものの、メジャー2年間では期待されたほどの結果を残せていないとの厳しい見方がある。



注目の集まる織田の動向について、ウェインリブ氏は「もしヤンキースが進展を遂げたいのであれば、より包括的なビジョンを提示し、最近の成功例を強調する必要がある。そうすることで、ドジャースの失敗に疑念が生まれるかもしれない」と言及した。



日米から進路の選択に注目が集まる織田だが、ドジャースについては佐々木の例を失敗だとする見方もあるようだ。同じ日本人投手として、佐々木の姿がマイナスに映らないことを願いたい。











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