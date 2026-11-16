PRONTOは、アニメ『パンどろぼう』とのコラボレーション企画を実施し、「2027ふくぶくろ」およびノベルティ付きコラボメニューを12月26日から全国のPRONTO店舗（一部店舗を除く）で販売する。ふくぶくろの事前予約は11月15日午前10時から開始している。

今回のコラボは、カフェチェーンとして初となる『パンどろぼう』との取り組み。人気絵本シリーズを原作とするアニメ作品の世界観を取り入れた限定グッズやフード・ドリンクメニューを展開する。

オリジナルグッズとチケットがセットになった「2027ふくぶくろ」

「2027ふくぶくろ」の価格は6,000円。プロント限定の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズに加え、店舗で利用できる総額4,800円分のチケットを同梱する。

グッズは、焼きたてのパンをイメージした「ふっくらキルティングトート」、カラビナ付きの「ゆらゆらコインケース」、パン屋の紙袋をモチーフにした「くるくるポーチ」の3アイテムをラインアップ。また、ドリンク300円OFFチケット8枚、お好きなパン引き換えチケット8枚、描き下ろしデザインのスペシャルプロントカードも付属する。

事前予約期間は11月15日から12月20日まで。予約上限数に達し次第終了となる。販売期間は2026年12月26日から2027年2月15日まで。

『パンどろぼう』をイメージしたコラボメニューも登場

コラボメニューは全3品を展開。いずれもオリジナルガーランドチャーム付きで提供される。

「のびーるチーズがたっぷりトーストプレート」（1,045円）は、描き下ろしイラストでパンどろぼうが持つチーズトーストをイメージしたメニュー。香ばしく焼き上げたトーストに、とろけるチーズをたっぷりのせたボリューム感のある一皿となっている。

「みるく＆みるく」（880円）は、みるく味のドリンクにホイップクリームとサクサク食感の生地をトッピングしたドリンクメニュー。やさしい甘さが特徴で、子どもにもおすすめとしている。

「プリンパンケーキ」（990円）は、ふわふわのパンケーキの上にプリンをのせ、パンどろぼうのピックを添えたスイーツ。写真映えする見た目もポイントだ。

さらに、コラボメニューを1品購入するごとに、全5種のガーランドチャームをランダムで1つプレゼント。自由につなげて飾れる仕様となっている。

商品概要