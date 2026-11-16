ドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督が、FIFA（国際サッカー連盟）のジャンニ・インファンティーノ会長を批判し、指導部を刷新するよう要求した。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

インファンティーノ会長はFIFAワールドカップの商業的権利の一部を民間投資家に売却しようとしたことで強い反発を招き、計画が頓挫する事態に陥ったほか、アメリカのドナルド・トランプ大統領との親密な関係などを背景に、運営の透明性や政治的中立性を疑問視され、欧州サッカー連盟（UEFA）を中心に大きな批判にさらされている。

それでも、2027年3月に予定されているFIFA会長選挙の立候補の期限が11月18日に迫っているなか、元スイス代表DFラモン・ヴェガ氏と日本サッカー協会（JFA）の田嶋幸三名誉会長も立候補する意思を明らかにしているものの、依然として南米やアフリカ、アジアで支持されていることから、インファンティーノ会長は4期目の当選を果たすことに自信を持っていることが伝えられている。

こうした状況のなか、16日に行われるUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2最終節（第6節）のオランダ代表戦を前にした記者会見に出席したクロップ監督は、FIFA会長選の行方について聞かれると、「指導部を刷新することは非常に理にかなっている、というのが今の私の確固たる意見だ」とFIFAのトップは交代が必要であることを主張した。

「サッカーの観点から言えば、さらに興味深いのは、（汚職疑惑を受けて）ゼップ・ブラッター氏の時代が終わったとき、これ以上悪くなることはないだろうと思っていたのに、実際にはそれをさらに悪化させた人物が現れたということだ」

「もしインファンティーノ氏が退任し、次に就任する人物が今よりうまく職務をこなしてくれるなら、それは素晴らしいことだと思う。もっとうまくやることは十分に可能なはずだからね」

「サッカーの未来を心から案じ、金銭的な利害関係とは無縁の人々が一堂に会する。そうした人たちが集まり、その中から誰かが会長に就任すれば、間違いなく大きな助けになるはずだ」