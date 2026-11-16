ミツカンの「味ぽん」をモチーフにしたオリジナルグッズが11月14日、ドン・キホーテ系列の対象32店舗で発売された。味ぽんのロゴやボトルをあしらったTシャツ、フェイスタオル、ギターのピックをかたどったアクリルキーホルダーを数量限定で販売する。

「味ぽん ぽんまつりTシャツ A/B」(各2,199円)は、白地の胸元に赤い「味ぽん」のロゴを配したAと、味ぽんのボトルをプリントしたBの2種類。背面はA・B共通で、「ぽんまつりFES 2026」のロゴと、「MIZUTAKI」「GYOZA」「AJI FRY」などの料理名をプリント。サイズはメンズL。

「味ぽん ぽんまつりフェイスタオル A/B」(各1,429円)も2種類。Aは大きな「味ぽん」のロゴを、ずらりと並んだボトルが囲むデザイン。Bは味ぽんのボトル1本をタオルいっぱいに大きくあしらった。

「味ぽん ぽんまつりアクリルキーホルダー」(1,099円)は、ギターのピックを思わせる三角形に、赤いロゴと黄色の帯が目を引く味ぽんのラベルを落とし込んだ。

今回の店頭販売は、味ぽんが誕生した11月10日の「味ぽんの日」に合わせた企画「ぽんまつりFES 2026」の一環。2024年に始まった「ぽんまつり」は今年で3年目を迎え、DA PUMPが「DA ぽんP」としてアンバサダーに就任。味ぽん公式Xでは、グッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施している。

対象店舗では、コラボグッズのほか、「味ぽんストロング」や「北海道バタぽん」、味ぽんのスパイスやヤミツキシリーズも展開する。グッズの取扱店舗は、ミツカン公式サイトの店舗一覧で確認できる。