







大谷翔平 最新情報

アリーグ東地区に所属するボルティモア・オリオールズは今季、リーグ4位に沈みポストシーズン進出を逃した。来季の上位進出に向け戦力再編に迫られているが、外野陣の起爆剤として、シカゴ・カブスFAの鈴木誠也外野手はフィットするかもしれない。米メディア『SBネイション』が報じた。



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今季の鈴木は143試合、打率.270、26本塁打、86打点といった数字をマーク。打撃3部門の数字についてはいずれも、オリオールズ外野陣の中で上回った選手はいない。



同メディアは「チームは安定感をもたらす外野手を切実に必要としている。タイラー・オニールは故障が多い上、健康な状態でも好不調の波がある。コルトン・カウザーは守備で目覚ましい活躍を見せたものの、ルーキーイヤーの打撃成績を再び残せるかどうかは不透明だ。ディラン・ビーバーズも今季は前年の勢いを維持できなかった。鈴木が加入すれば、たちまちチームで最も計算できる外野手となるだろう」と言及。



続けて、「鈴木はクオリファイング・オファーを拒否したため、オリオールズが彼を獲得した場合、ドラフト指名権を補償として失うことになる。30代のコーナー外野手に1億ドルを投じ、さらにドラフト指名権まで手放すのは非常に大きな代償だ。だが、彼は今後数シーズンにわたって活躍が期待できる外野手の中で、ほぼ確実な選択肢だと言えるだろう」と記している。











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