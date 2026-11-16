11月も折り返し地点に到達。季節も冬らしさを増し、日毎に寒さが厳しくなっています。木枯らしの吹く日などには、暖かい部屋で味わうスイーツがいっそう恋しくなりますね。
2026年11月の新作5品まとめ(11月17日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで11月17日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
ミルククリームをサンドした塩バターパン、生チョコレートを使用したチョコスイーツ、ヘーゼルナッツ塩キャラメルが味わえるオペラケーキ、「Afternoon Tea」監修の紅茶クッキー、バンホーテンのココアづくしのアイスミルクなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「塩バターパン（ミルククリーム）」(185円)
価格 : 185円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ミルククリームで味わう塩バターパン。フランスパン生地と歯切れの良いデニッシュ生地を貼り合わせ、岩塩入りマーガリンを包み焼き上げた塩バターパンに、ミルククリームをサンドしました。
「冬ショコラ」(249円)
価格 : 249円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
冬にこそ味わいたいチョコスイーツ。生チョコレートを使用した、くちどけなめらかなおいしさです。
［ファミリーマート限定］
「6層の濃厚オペラケーキ～ヘーゼルナッツ塩キャラメル～」(378円)
価格 : 378円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
6層を重ねた濃厚なチョコレートケーキ。コーティングチョコ、ヘーゼルナッツムース、ココアスポンジ、チョコレートムース、塩キャラメルガナッシュ、クランブルの6層で仕立てました。
［ファミリーマート限定］
「Afternoon Tea監修 芳醇なアールグレイ紅茶クッキー」(198円)
価格 : 198円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
「Afternoon Tea」監修商品。アールグレイ紅茶本来の芳醇な香りを味わえるクッキーです。
「赤城 バンホーテンミルクココアサンド」(258円)
価格 : 258円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
バンホーテンのココアが味わえるアイスミルク。ミルクココアアイス・ココアクッキー・チョコソースの全てにバンホーテンのココアパウダーを使用し、ココアづくしの商品に仕立てました。
［ファミリーマート限定・数量限定］
まとめ
11月17日発売の新商品は、岩塩入りマーガリンを包み焼き上げた「塩バターパン（ミルククリーム）」、生チョコレートを使用した、くちどけなめらかな仕立ての「冬ショコラ」、6層重ねの濃厚な味わいの「6層の濃厚オペラケーキ～ヘーゼルナッツ塩キャラメル～」がラインナップ。
また、アールグレイ紅茶の芳醇な香りを味わえる「Afternoon Tea監修 芳醇なアールグレイ紅茶クッキー」や、全てにバンホーテンのココアパウダーを使用した「赤城 バンホーテンミルクココアサンド」なども要注目のアイテムです。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。