イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、スペイン代表戦を振り返った。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3最終節（第6節）が15日に行われ、イングランド代表は敵地でスペイン代表と対戦。45分にハリー・ケインがPKを決めて先制すると、53分にはエズリ・コンサが、57分にはベン・ホワイトが追加点を挙げ、3点差とした。63分にエリオット・アンダーソンが決定機阻止で一発退場となり、65分と75分に失点したが、逃げ切ることに成功し、3－2で勝利を収め、逆転しての首位通過を決めた。

この結果、イングランド代表がスペイン代表を下したことで、データサイト『OPTA』によると、スペイン代表にとっては2024年3月のコロンビア代表戦以来、968日ぶりの敗戦となり、欧州の国としては史上最長となる公式戦無敗記録（43試合）が途絶えることとなった。

また、イングランド代表は1992年にFIFAランキングが導入されて以来、イングランド国外の試合でランキング1位の国に勝利したのは今回が初めてのことになったほか、同国史上初となる公式戦のアウェイゲームで10連勝を達成する快挙も達成した。

試合後、トゥヘル監督はイギリスのテレビ局『ITV』のインタビューで「見事なパフォーマンスだった。勝利に値する内容だ。全体として、我々の方が優れたチームだった。最初から最後まで素晴らしいプレーを見せてくれた」と選手たちを称えながら、次のように試合を振り返った。

「レッドカードとPKというのは、常に大きな判定だ。なぜ二重の罰が科されたのか、私はその理由を理解する必要がある。その後は長い30分間となったが、そこばかりに焦点を当てたくはない。最初の60分間には、非常に多くのポジティブな要素があったからだ」

「完璧なパフォーマンスだった。持てる力をすべて出し切ったし、勇敢だった。精神面、エネルギー面、そしてサッカーの質というあらゆる点で、最高レベルにあった。勝つべくして勝った。我々は自分たちのパフォーマンスと姿勢に集中していた。選手たちが見せてくれたものに対して、いくら称賛してもし足りないくらいだ」

「（10人になった状態で）このような相手と戦う30分間は、2時間にも感じられるものだ。そういうものだよ。もしレッドカードがなければ、もっと明確に勝利を収めていただろう。（ジェームズ・トラッフォードの）ダブルセーブは見事だった。彼は素晴らしい試合をしたよ」

また、2025年1月からイングランド代表を率いてきた中でこれが最高のパフォーマンスだったかと聞かれたトゥヘル監督は「対戦相手や試合会場といった状況を考えれば、そう言えるだろう」と手応えを口にしている。

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