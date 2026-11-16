FWイーライ・ジュニア・クルーピ（ボーンマス／イングランド）がフランス代表での初ゴールを喜んでいる。フランスメディア『レキップ』が伝えている。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1最終節（第6節）が現地時間で15日に行われ、フランス代表はホームでトルコ代表と対戦した。

前節、イタリア代表に1－3の敗戦を喫し、ジネディーヌ・ジダン体制での初黒星とともに2位に転落したフランス（勝ち点10）は、準々決勝進出を懸けたグループ最終節で最下位のトルコ（勝ち点0）をホームで迎え撃った。

試合はゴールレスで折り返した後半立ち上がりに左CKの流れから相手のオウンゴールで先制に成功。そんななか、63分にブラッドリー・バルコラとの交代で投入されたクルーピ。

すると80分、相手陣左サイドで対角フィードに反応し、内側のラヤン・シェルキに落としてボックス左でリターンパスを受け直すと、正確な右足シュートでGKの股間を抜き代表初ゴールを記録。

その後、チームはトルコに1点を返されており、結果的にクルーピのゴールが準々決勝進出に導く決勝ゴールとなっていた。

マルクス・テュラム（インテル／イタリア）の負傷離脱によって追加招集となり、前節のイタリア戦でA代表デビューを飾ったばかりの20歳FWは代表2試合目で嬉しい初ゴールを記録。

試合終了後、フランスメディア『TF1』のインタビューに応じたクルーピは、元コートジボワール代表FWの父親ら家族もスタンドで見守る中での自身の活躍を心から喜んでいる。

「最初はオフサイドかなと思ったけど、主審がゴールを認めたときは、信じられないほど感動的な瞬間になったよ。ケガをしていた時期のことも思い出したけど、それはもう過去のこととして、これからは未来に目を向けていきたい。家族も駆けつけてくれ、本当に（親戚を含め）大勢来てくれたんだ！ だから、このユニフォームは家族全員のものであり、みんなで分かち合いたいね！」

続けて「チームが勝ち点3を獲得する手助けができたことは、本当に素晴らしい」と語ったクルーピは、「次回の招集に向けて集中したい」とあくまで今日の活躍を通過点とし、レ・ブルーでより大きな存在になっていきたいと意気込んでいる。

「これほど優れた選手たちと一緒に、このようなチームでプレーすれば、自然と良いパフォーマンスができるものさ。だから、チームメイトと監督に感謝しているよ。予選突破が最大の目標だったし、それを達成できたことは最高だね。これからは、次の代表活動期間に向けて集中していきたい」

【ゴール動画】クルーピがレ・ブルー初ゴール！