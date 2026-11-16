







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは15日、梅野雄吾投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。/strong>



梅野は九産大九産高を経て、2016年ドラフト3位で東京ヤクルトスワローズに入団。2019年には自己最多となる68試合に登板し、2勝3敗4セーブ、28ホールド、防御率3.72を記録した。



2023年オフの現役ドラフトで中日へ移籍。移籍1年目の2024年は18試合で1勝0敗2ホールド、防御率4.15、昨季は26試合で2勝1敗2ホールド、防御率4.05の成績を残した。



中日3年目の今季は一軍で2試合の登板にとどまり、2回1/3を投げて4安打、4四球、3奪三振、4失点（自責点4）、防御率15.43だった。



一方、ファームでは36試合に登板。39回を投げて1勝4敗2セーブ、35奪三振、防御率3.69を記録した。



ヤクルト時代を含めて一軍通算262試合に登板している27歳右腕。来季は再び一軍での登板機会を増やし、ブルペンの戦力として存在感を示したいところだ。

















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【了】