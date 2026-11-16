UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3最終節（第6節）が現地時間で15日に行われ、スペイン代表とイングランド代表が対戦した。

すでに準々決勝進出を決めている首位のスペイン（勝ち点15）と2位のイングランド（勝ち点12）によるグループA3首位通過を懸けた一戦。

マドリードのリヤド・エア・メトロポリターノでの一戦では、試合前にスペイン中部トレド県で起きた高速鉄道の列車衝突事故による犠牲者、先日の試合中の事故で急逝したテネリフェFWヘスス・デ・ミゲルへの追悼セレモニーが実施。厳かな雰囲気の中でキックオフとなった。

開始直後の2分にはイングランドがセットプレーからゴール前のジュード・ベリンガムにいきなり決定機も、ここはスペイン守備陣が何とかはじき出す。

電光石火の先制点には至らずも、いい入りを見せたイングランド。アンソニー・ゴードンの仕掛けやハリー・ケインの前線での起点を軸に、いくつかいい場面を作り出す。19分にはボックス左に持ち込んだエリオット・アンダーソンの折り返しにモーガン・ロジャーズが飛び込んだが、仕留め切れない。

対するスペインは20分にマルク・プビルが足を痛めてプレー続行が難しくなり、ペドロ・ポロのスクランブル投入を余儀なくされる。ただ、前半半ばを過ぎてボールを動かしながら徐々に反撃。ラミン・ヤマルの仕掛けや鋭いロングカウンターでチャンスを創出。

拮抗した展開のままハーフタイム突入かに思われたが、イングランドが先制に成功。45分、ロングカウンターからボックス内で仕掛けたケインがDFパウ・クバルシに足をかけられてPKを獲得。これをケイン自らゴール右下隅へ突き刺した。

アウェイチームの1点リードで折り返した後半、スペインはハーフタイムで3枚替えを敢行。ペドリ、フェルミン・ロペス、ディーン・ハウセンをピッチに送り込んだ。

しかし、後半も先にゴールをこじ開けたのはイングランド。53分、右CKの場面でデクラン・ライスの右足アウトスウィングのクロスを完璧にマークを外してゴール前に飛び込んだエズリ・コンサがドンピシャのヘディングシュートを叩き込む。

さらに、57分にはカウンターからボックス付近でケイン、ベリンガムとつなぎ最後はボックス右に抜け出したベン・ホワイトがゴール左隅へ正確なシュートを流し込み、瞬く間にリードを3点に広げた。

ホームでまさかの3点ビハインドとなった無敗艦隊。それでも、63分にはカウンターからボックス内に侵入したヤマルがアンダーソンのファウルを誘ってPKを獲得。さらに、完全な決定機阻止となったアンダーソンにこのファウルでレッドカードが掲示される。そして、このPKをミケル・オヤルサバルが冷静に左隅へ蹴り込み、1点を返すとともに数的優位を手にした。

ここから一気に攻勢を仕掛けるスペインは72分、マルティン・スビメンディを下げてニコ・ウィリアムズを投入。すると、中盤のペドリの潰しからフェルミン、ヤマルと高速カウンターを発動。最後はヤマルの丁寧な折り返しに反応したボックス左のニコ・ウィリアムズが左ポストの内側を掠めるシュートを流し込み、1点差に詰め寄る。

現在公式戦44試合無敗のラ・ロハが底力を発揮し残り時間を考えれば、同点、逆転の可能性も出てきた。これに対して、イングランドはケインやベリンガムら前線の選手を下げて守備的な選手の投入で逃げ切りを図る。

試合終盤にはヤマルやニコ・ウィリアムズを起点に猛攻を仕掛けたスペインが再三のビッグチャンスを作るが、ダン・バーンの投入で空中戦へのテコ入れを図ったイングランド守備陣が粘る。4分が加えられた後半アディショナルタイムにはボックス内でフェルミン、アイメリク・ラポルテに決定的なシーンが訪れたが、いずれもGKジェームズ・トラッフォードの圧巻の連続セーブに遭い、その後のペドリのミドルシュートもGK正面を突いた。

そして、試合はこのままタイムアップを迎え、UNL前回対戦でのリベンジを果たしたイングランドが逆転で首位通過を決定。一方のスペインはホームでは4年ぶり、公式戦では45試合ぶりの敗戦となった。

また、同日行われたグループA3最終節のもう1試合、クロアチア代表とチェコ代表の一戦は、ホームのクロアチアがイヴァン・ペリシッチ、ロヴロ・マイェルのゴールによって2ー1の勝利。この結果、勝ち点6のクロアチアが3位、チェコが勝ち点0で最下位が決定した。

【スコア】

スペイン代表 2－3 イングランド代表

【得点者】

0－1 45分 ハリー・ケイン（PK／イングランド代表）

0－2 53分 エズリ・コンサ（イングランド代表）

0－3 57分 ベン・ホワイト（イングランド代表）

1－3 65分 ミケル・オヤルサバル（PK／スペイン代表）

2－3 75分 ニコ・ウィリアムズ（スペイン代表）

【ゴール動画】スペイン撃破のイングランドの3ゴール！